El Presupuesto General de la Nación de 2027 llegó al Congreso con una cifra mucho más alta que la propuesta inicial: pasó de $ 575,6 billones a $ 634,9 billones. Pero el cambio no fue solamente de plata. El nuevo proyecto incorpora obligaciones que no estaban suficientemente reflejadas y modifica varias de las cuentas económicas con las que se había construido el primer borrador.

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¿Qué agregó el Gobierno al presupuesto?

$ 9,6 billones para el FEPC: el nuevo documento incorpora de manera explícita una provisión para atender el déficit acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. La idea es que esa obligación quede reconocida y financiada dentro del presupuesto.

Recursos para la reconstrucción tras el terremoto: el sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto llevó a incorporar partidas extraordinarias de inversión. Según la propuesta, esos recursos estarán articulados mediante el Fondo Milagro de Reconstrucción, destinado a recuperar infraestructura y atender a las comunidades damnificadas.

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Más gastos obligatorios: entre las correcciones y depuraciones, el Gobierno reconoce cerca de $ 2,1 billones adicionales en obligaciones que deberán ser atendidas durante 2027.

¿Y qué arreglaron en las cuentas?

Inflación: la estimación para el cierre de 2026 subió de 6 % a 6,6 %, con el argumento de acercarla a los datos observados y a las proyecciones del Banco de la República.

PIB: la expectativa de crecimiento económico para 2027 bajó de 2,2 % a 1,8 %, para evitar que un cálculo demasiado optimista termine inflando la previsión de recaudo tributario.

Dólar: la TRM promedio prevista para 2026 pasó de $ 3.757 a $ 3.400, mientras el cierre estimado quedó en $ 3.100.

Pensiones: se ajustó la partida destinada a Colpensiones para incorporar el crecimiento real del sistema, que contempla más de 90.000 nuevos pensionados cada año.

Recursos insuficientes: también se corrigió una asignación cercana a $2 billones que, según el nuevo proyecto, no alcanzaba para cubrir las necesidades reales de la población.

El otro cambio: los ingresos que salieron de las cuentas

El Gobierno también hizo un llamado “sinceramiento” de los ingresos. En esa revisión, eliminó $ 30,2 billones que estaban condicionados a futuras leyes y que, según la propuesta, no tenían una fuente de financiación suficientemente respaldada. Además, excluyó ingresos equivalentes al 1,5 % del PIB que dependían de nuevas cargas tributarias todavía no aprobadas.

En resumen, el nuevo proyecto no solo pide más recursos: cambia los supuestos con los que se calculó el presupuesto y reconoce obligaciones que, según el Gobierno, deben quedar incorporadas desde ahora. El Congreso tendrá la última palabra sobre estas nuevas cuentas.

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