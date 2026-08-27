El nuevo Presupuesto General de la Nación para 2027 llega al Congreso con una cifra que llama la atención: 634,9 billones de pesos, 58 billones más que la propuesta inicial. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, radicó este jueves el proyecto reformulado, después de que las comisiones económicas devolvieran el borrador presentado por el gobierno de Gustavo Petro.

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El aumento responde, entre otros factores, al impacto del terremoto del 10 de agosto y a un déficit fiscal mayor al calculado en la propuesta anterior, que estuvo a cargo del exministro Germán Ávila. El documento inicial contemplaba un presupuesto de 575,6 billones de pesos y tenía un faltante de 30,2 billones entre los ingresos proyectados y las necesidades de caja.

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Las Comisiones Económicas Conjuntas aprobaron el 11 de agosto la devolución del proyecto, a petición del propio Gómez Martínez. La Presidencia cuestionó las cuentas anteriores y sostuvo que el presupuesto no era compatible con variables como inflación, crecimiento y balance externo. El documento oficial señala: “El presupuesto radicado por la administración anterior no guardaba compatibilidad con las metas de inflación, crecimiento y balance externo, distorsionando las variables macrofiscales subyacentes, por lo cual incumple los artículos 20 y 21 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP)”.

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El Gobierno también argumentó que la propuesta anterior subestimaba la inflación de cierre de 2026 y sobreestimaba el crecimiento económico previsto para 2027, factores que incidían en el cálculo de los ingresos y gastos públicos. En ese contexto, la Presidencia aseguró que “la reformulación de este proyecto de ley tiene, por tanto, un propósito preciso: poner la casa en orden”.

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La emergencia provocada por el terremoto también cambió el escenario fiscal. La Presidencia indicó que la nueva propuesta debe combinar la atención de la emergencia y la reconstrucción con un proceso de consolidación fiscal. El proyecto pasa ahora al Congreso, donde deberá ser estudiado, ajustado y, si obtiene aprobación, convertirse en ley.

En cuanto al proyecto devuelto, cabe mencionar que contemplaba 367,6 billones para funcionamiento, 118 billones para el servicio de la deuda y 90 billones para inversión pública. La nueva cifra de 634,9 billones abre una nueva discusión en el Congreso sobre las prioridades del gasto y las cuentas que respaldan el presupuesto de 2027 para el próximo año fiscal.

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