Por: Noticiero 90 minutos

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El terremoto ocurrido el 10 de agosto marcó un antes y un después para Ringlete, un restaurante tradicional de Cali que había celebrado su aniversario número 23 apenas un día antes. La celebración fue abruptamente opacada debido a los daños sufridos por las instalaciones, lo que obligó a repensar el futuro inmediato del negocio. Según contó Marta Jaramillo, propietaria del lugar, en entrevista con Otto Valencia para 90 Minutos, el equipo se encontró con afectaciones graves: el piso, los baños y el bar resultaron comprometidos, además de que será necesario demoler tanto el techo como algunas paredes. Este diagnóstico deja al restaurante con la incertidumbre sobre qué podrá salvarse de su sede original.

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Pese al extendido daño, la esperanza se mantiene en torno a la posibilidad de conservar la fachada del restaurante, elemento cargado de significado por su valor histórico dentro del barrio y la arquitectura republicana de la zona. En medio de la evaluación de las pérdidas, el deseo de preservar al menos este símbolo es una apuesta por no romper del todo con el pasado y la identidad construida durante más de dos décadas.

Obligado a buscar una alternativa, Ringlete decidió mudarse a un espacio más pequeño, ubicado en la calle 5B Norte #27, junto a la iglesia de Fátima. Aunque la nueva sede contará con menos espacio, la intención es mantener el ambiente tradicional que ha caracterizado a Ringlete. El restaurante planea instalar mesas largas para fomentar la interacción y la experiencia comunitaria que durante años ha sido su sello. La carta, enfocada en comida típica, también se mantendrá, reafirmando así el compromiso con sus raíces y clientes habituales.

La situación de Ringlete es reflejo de una crisis más amplia que enfrenta el sector gastronómico tras el sismo. De acuerdo con el reporte de 90 Minutos, cerca de 240.000 empleos en el país podrían estar en riesgo. Los restaurantes que sufrieron daños no solo pierden infraestructura, sino la capacidad de recibir clientes y cubrir sus obligaciones laborales más básicas. Por este motivo, el gremio está pidiendo alivios tributarios a la alcaldía de Cali y la gobernación, buscando amortiguar el golpe y salvar empleos.

Finalmente, para Ringlete, reabrir no es simplemente trasladarse de lugar; es comenzar una nueva etapa, defendiendo la identidad que los ha mantenido vigentes. El terremoto los obligó a reinventarse, pero no a renunciar a la tradición y al propósito de reunir a las personas alrededor de la mesa.

¿Cuáles son los daños sufridos por el restaurante Ringlete tras el terremoto?

Ringlete tuvo daños significativos en su infraestructura luego del terremoto: el piso, el bar y los baños resultaron afectados y, según las revisiones hechas, se deberá demoler el techo y algunas de las paredes originales. La propietaria, Marta Jaramillo, expresó la intención de salvar la fachada, ya que tiene un valor histórico importante para el barrio y la ciudad.

¿Cómo enfrentarán Ringlete y el sector gastronómico la crisis tras el terremoto?

Luego del terremoto, Ringlete decidió mudarse a una sede más pequeña pero conservando su propuesta de comida típica y el ambiente tradicional. Mientras tanto, el sector gastronómico enfrenta retos mayores, con hasta 240.000 empleos en riesgo y solicitudes de alivios tributarios ante la alcaldía y la gobernación, para mitigar el impacto económico y evitar más pérdidas de empleo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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