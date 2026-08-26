El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, lanzó una advertencia sobre el comportamiento de la inflación en Colombia y reconoció que el país tardará más de lo previsto en volver al objetivo del 3 % fijado por la autoridad monetaria.

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Durante su intervención en la Convención Bancaria de Asobancaria, el economista lamentó que, pese a los esfuerzos del Emisor en los últimos años, la inflación siga por encima de la meta y explicó que las proyecciones apuntan a que solo volvería a acercarse a ese nivel hacia mediados de 2028.

Villar recordó que Colombia logró reducir la inflación desde el pico de 13,4 %, registrado en el primer trimestre de 2023, hasta 4,8 % en junio de 2025. Sin embargo, señaló que ese proceso perdió fuerza y durante 2026 el indicador volvió a aumentar hasta ubicarse alrededor del 6 %, el doble del objetivo del Banco de la República.

Gerente del BanRep atribuyó repunte de inflación a decisiones del gobierno anterior

Al explicar por qué Colombia se apartó de la tendencia observada en otros países de América Latina, el gerente del Banco aseguró que la principal diferencia estuvo en varias políticas adoptadas por el Gobierno Nacional durante el último año y medio.

Según Villar, uno de los factores más importantes fue el incremento del salario mínimo aprobado para 2025 y, especialmente, el de 2026.

“Creo que la respuesta central a estas preguntas reside fundamentalmente en políticas adoptadas por el Gobierno Nacional durante el último año y medio”, manifestó.

Acto seguido explicó:

“Me refiero en primer lugar al fuerte incremento en el salario mínimo que se adoptó tanto para 2025, cuando este se incrementó en cerca de seis puntos porcentuales por encima de la inflación observada, como en grado mucho más radical para 2026, cuando lo hizo en cerca de 17 puntos porcentuales”.

El gerente del Emisor también cuestionó la expansión del gasto público y aseguró que esa combinación impulsó el consumo interno por encima de niveles sostenibles.

“No menos importante fue la agresiva política de expansión fiscal que incrementó el déficit primario a máximos históricos y abiertamente insostenibles“, afirmó.

Aunque reconoció que esas decisiones favorecieron el crecimiento económico y ayudaron a reducir el desempleo, insistió en que sus efectos positivos serían temporales.

Banco de la República advirtió sobre los riesgos para la economía colombiana

Durante su intervención, Villar destacó que la economía colombiana mostró cifras favorables en materia de crecimiento y empleo durante el último año.

Recordó que la tasa de desempleo llegó al 8 %, uno de los niveles más bajos registrados, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 3,5 % durante el segundo trimestre de 2026.

No obstante, advirtió que esos resultados obedecen a un crecimiento impulsado por un exceso de demanda interna y no por un proceso sostenible en el largo plazo.

“El problema con ellos es que surgen no de un crecimiento armónico, orgánico, que pueda ser sostenible, sino de excesos de demanda interna a todas luces insostenibles”, sostuvo.

El gerente del Banco de la República también alertó sobre el riesgo de mantener elevados déficits fiscales, al considerar que estos terminan aumentando la deuda pública y obligan posteriormente a hacer ajustes que afectan el crecimiento económico y el empleo.

Pese a sus críticas, Villar aclaró al inicio de su intervención que la interpretación expuesta sobre las causas de la persistencia de la inflación corresponde a su análisis y “no necesariamente refleja la que puedan tener mis colegas de la Junta Directiva del Banco de la República”.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.