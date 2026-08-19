Por: El Espectador

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El Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) anunció un cambio significativo en su dirección al nombrar a María Belén Sáez de Ibarra como nueva directora artística y ejecutiva. El MAMBO precisó que Sáez asumirá sus funciones a partir del 19 de septiembre, día en que se celebrará la gala anual del museo, un evento clave para la comunidad de la institución y que simboliza el inicio de este nuevo capítulo. De acuerdo con el comunicado oficial del museo, esta decisión llega en medio de un ambiente complejo, marcado por varias controversias internas que han generado debate en el sector cultural.

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Durante los últimos meses, el MAMBO ha enfrentado una serie de polémicas, especialmente desde comienzos de este año. La salida de Eugenio Viola, entonces curador jefe y artístico, fue un punto de inflexión para la institución. Tras su renuncia, varios exfuncionarios denunciaron presuntas situaciones de maltrato laboral y problemas financieros al interior del museo, incrementando la percepción de crisis. Según un artículo de El Espectador, al menos 19 personas dejaron sus cargos en el MAMBO durante el último año, lo que alimentó aún más los cuestionamientos sobre la gestión interna de la entidad.

Estos hechos desembocaron en la renuncia de Martha Ortiz como directora del museo en abril, tras lo cual Ángela Royo asumió como directora encargada de manera transitoria. Ahora, con la llegada de Sáez de Ibarra, se busca dejar atrás la interinidad directiva para enfrentar los retos postergados en la institución y procurar una reactivación sólida de su funcionamiento y reputación.

El perfil de María Belén Sáez de Ibarra ha sido respaldado tanto por el MAMBO como por la publicación de la revista de la Universidad Nacional de Colombia. En su anuncio, el museo resaltó que Sáez cuenta con una reconocida trayectoria en procesos de transformación de instituciones culturales. Su experiencia articula la investigación, la gestión pública y la creación, y concibe al museo como un espacio vital para producir pensamiento, memoria y proyección hacia el futuro. Además, el MAMBO subrayó el interés de fortalecer el lugar de la institución en Colombia y dinamizar sus conexiones con América Latina y el resto del mundo.

Según información reportada por la Universidad Nacional, Sáez es abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana y posee dos maestrías de la Universidad de Londres: una en Asuntos Internacionales de la School of Oriental and African Studies (SOAS) y otra en Planeación y Políticas Artísticas de Birkbeck College. Desde 2007, lidera la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia y forma parte del Comité de Artes del Banco de la República de Colombia.

¿Por qué el MAMBO atravesó una crisis administrativa y de reputación recientemente?

El Museo de Arte Moderno de Bogotá fue escenario de conflictos internos tras la salida de su curador jefe y artístico, Eugenio Viola. Posteriormente, se conocieron denuncias de exfuncionarios sobre presunto maltrato laboral y dificultades financieras, según reportó El Espectador. La renuncia de Martha Ortiz a la dirección y las 19 salidas de empleados en un año acentuaron la percepción de una crisis profunda que afectó la estabilidad y la imagen pública de la institución.

¿Quién es María Belén Sáez de Ibarra y cuál es su trayectoria en el sector cultural?

María Belén Sáez de Ibarra es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestrías en Asuntos Internacionales y Planeación y Políticas Artísticas de la Universidad de Londres. Ha liderado la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional desde 2007 y hace parte del Comité de Artes del Banco de la República de Colombia. De acuerdo con el MAMBO y la revista de la Universidad Nacional, su carrera se enfoca en la gestión, investigación y transformación de instituciones culturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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