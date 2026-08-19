Por: El Espectador

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Receta para preparar jarrete de res estofado

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El jarrete de res estofado es un plato que destaca por su sabor reconfortante y su preparación detallada, ideal para quienes desean sorprender en la mesa con una receta tradicional y llena de matices. De acuerdo con el portal especializado en gastronomía de El Espectador, existen pasos clave para lograr que este corte de carne alcance la textura y el gusto deseados.

El proceso comienza sellando la espaldilla de res a fuego alto utilizando aceite de achiote, lo cual permite dorarla de forma uniforme por ambos lados. Este primer paso es fundamental para conservar los jugos de la carne y aportar color y sabor característicos gracias al achiote. Una vez obtenida la costra dorada, la carne debe trasladarse a una olla a presión. Allí se añaden ingredientes aromáticos como el ajo, el ají dulce, la cebolla larga y la cebolla blanca, elementos que potenciarán el sabor durante la cocción.

Según las recomendaciones, la olla a presión debe mantenerse en funcionamiento hasta que la carne se ablande completamente, lo que suele tomar entre 35 y 40 minutos. En este punto es importante reservar el caldo resultante de la cocción, ya que se utilizará más adelante en la preparación. Una vez cocida, la espaldilla se desmecha meticulosamente, utilizando dos tenedores o las manos, para ayudar a que la carne absorba mejor los sabores siguientes.

Por aparte, el siguiente paso consiste en preparar un sofrito con todos los vegetales disponibles. Este punto de la receta permite adaptar los ingredientes de acuerdo con lo que usted tenga en la cocina, aprovechando la versatilidad del plato. Después, la carne desmechada se incorpora al sofrito junto con salsa de tomate y un poco del caldo reservado de la cocción, ingredientes que enriquecen el sabor final y aportan jugosidad.

Finalmente, se recomienda ajustar el sabor al gusto y dejar que la mezcla repose unos minutos para que todos los matices se integren plenamente antes de servir. Si usted disfruta explorar nuevas combinaciones y crear recetas originales, El Espectador invita a los lectores a compartir sus propuestas gastronómicas a través del correo de Tatiana Gómez Fuentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos clave para preparar un jarrete de res estofado?

Los pasos esenciales para preparar un jarrete de res estofado incluyen sellar la carne con aceite de achiote, cocinarla en olla a presión con aromáticos como ajo y cebolla, reservar el caldo, desmechar la carne, crear un sofrito con vegetales, reincorporar la carne junto con salsa de tomate y el caldo, y finalmente ajustar el sabor antes de servir, según detalló El Espectador.

¿Por qué es importante desmechar la carne en la receta de jarrete de res estofado?

Desmechar la carne permite que las fibras del jarrete absorban mejor los sabores del sofrito y el caldo, logrando una textura más tierna y un plato final mucho más sabroso, como recomienda la guía gastronómica de El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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