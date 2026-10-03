Por: El Espectador

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La salchipapa costeña estrellada: un clásico reinventado para los amantes de la cocina sencilla

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La cocina colombiana destaca por transformar ingredientes básicos en auténticos banquetes, y la salchipapa costeña estrellada es la prueba. El plato, cuya base está compuesta por papas fritas y salchichas, se enriquece con huevos fritos al estilo español, generando una experiencia de sabor que cautiva hasta los paladares más exigentes. De acuerdo con El Espectador, la selección de una buena salchicha, preferiblemente tipo ranchera o de perro caliente, y cortada en rodajas o en diagonal, es esencial para lograr un resultado ideal en la salchipapa.

La receta que expone El Espectador recomienda usar 600 gramos de papa pelada y cortada en bastones finos, 250 gramos de salchicha de calidad, 8 huevos, aceite de oliva combinado con aceite vegetal para la fritura, y sal al gusto. Es fundamental remojar las papas en agua tras cortarlas para extraer el exceso de almidón; luego, se deben escurrir y secar bien antes de freír. Las papas se fríen primero a fuego medio hasta que comiencen a dorar, momento en el que se retiran y reservan. Posteriormente, se fríen las salchichas en una sartén con un poco del mismo aceite y también se reservan.

Para alcanzar esa textura crujiente tan famosa, se finaliza la fritura de las papas a temperatura máxima. El toque distintivo llega con los huevos fritos: utilizando aceite 50/50 vegetal y oliva, se fríen de manera que logren la 'puntilla', es decir, el borde de la clara dorado y crujiente, mientras que la yema permanece cremosa, un detalle que se considera esencial para elevar el plato.

La inspiración del plato viene de la influencia de las “patatas estrelladas” españolas, un plato sencillo que sustituye el arroz por papas y que en Colombia se ha reinterpretado. La salchipapa de Barranquilla y sus variantes admiten infinidad de ingredientes adicionales, desde pollo y aguacate hasta queso costeño, maduritos fritos, tocineta, costilla ahumada o camarones. Sin embargo, la esencia de esta versión reside en el contraste entre las papas crujientes, la salchicha jugosa y los huevos perfectamente fritos en aceite profundo. Como lo afirma El Espectador, la maravilla de la cocina está en los pequeños detalles, que transforman lo cotidiano en extraordinario.

¿Cómo hacer una salchipapa costeña estrellada perfecta en casa?

Para lograr una salchipapa costeña estrellada perfecta, es importante seguir cada paso con atención: remoje y seque bien las papas antes de una doble fritura, seleccione salchichas de calidad, fría los huevos en aceite profundo y mezcle todos los ingredientes justo antes de servir para conservar el contraste de texturas. Así, obtiene un plato clásico con un toque especial, como recomienda El Espectador.

¿Qué significa 'puntilla' al freír huevos y por qué es importante en la receta?

'Puntilla' es el término que describe el borde de la clara del huevo cuando, al freírlo en aceite bien caliente, se torna dorado y crujiente mientras la yema queda cremosa. Esta textura aporta un contraste esencial en la receta de salchipapa costeña estrellada, según destacan las instrucciones presentadas por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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