El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Las empanadas colombianas son una joya de la gastronomía nacional, reconocidas por su sabor inconfundible y su versatilidad en la mesa. Según la información publicada por El Espectador, su preparación puede acompañarse con ají, suero o cualquier salsa favorita, lo que permite que cada quien las disfrute a su manera y las adapte a su paladar. El tiempo total de preparación y cocción suma alrededor de 160 minutos, aunque la espera se justifica por el resultado: ocho porciones llenas de sabor.
El proceso inicia la noche anterior, cuando se debe remojar el maíz pira, ingrediente fundamental que aporta la textura característica a la masa. Al día siguiente, se escurre y cocina el maíz hasta que esté blando. Por su parte, el relleno está compuesto por carne molida, cocida previamente con sal y condimentos al gusto. El hogao, que es un sofrito de cebolla, tomate y pimentón, aporta sabor y jugosidad a la mezcla. Una vez integrada la carne con el hogao, se agregan cilantro y perejil, ingredientes que intensifican el aroma.
A continuación, el maíz cocido se muele y se amasa hasta obtener una masa uniforme. Se forman bolitas y se aplastan con una pataconera o tortillera, usando una bolsa plástica para evitar que se pegue. Después, se coloca el relleno en el centro y se sellan los bordes, afinándolos con los dedos, una taza o un cortador. Finalmente, se fríen en abundante aceite caliente hasta lograr un dorado apetitoso.
De acuerdo con la reseña de El Espectador, la historia de las empanadas se remonta a España durante las invasiones árabes. Los españoles adoptaron esta preparación tras descubrir las versiones árabes denominadas ‘esfigha’ y ‘fatay’, rellenas de cordero y especias. Con el tiempo, la empanada viajó a distintos lugares y en Colombia ha evolucionado en diferentes variantes, como las empanadas de huevo, de pipián, las antioqueñas, las de cambray y las tradicionales de carne, pollo y queso.
Este recorrido histórico y gastronómico permite comprender por qué las empanadas se han convertido en un símbolo de la cocina colombiana, reuniendo a familias y amigos en torno a una receta compartida y celebrada.
¿Cuál es el origen de las empanadas y cómo llegaron a Colombia?
De acuerdo con El Espectador, el origen de las empanadas se remonta a España en la época de las invasiones árabes. Los españoles acogieron este platillo luego de conocer las preparaciones árabes como la ‘esfigha’ y el ‘fatay’, rellenas de carne y especias. Posteriormente, la receta se adaptó en Colombia con ingredientes y variaciones propias.
¿Cómo se preparan las empanadas colombianas tradicionales según El Espectador?
Según El Espectador, la preparación implica remojar maíz pira, cocinarlo y formar una masa que se rellena con carne molida, hogao, cilantro y perejil. Tras sellar y darle forma con ayuda de una bolsa plástica o utensilios caseros, las empanadas se fríen en aceite caliente hasta dorarse. El resultado es un bocadillo crujiente y sabroso, típico de la gastronomía colombiana.
*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO