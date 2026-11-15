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Los envueltos y los bollos ocupan un lugar fundamental en la gastronomía colombiana, representando una de las preparaciones más antiguas y emblemáticas del territorio. Según el investigador gastronómico Carlos "Toto" Sánchez, estas recetas tienen origen prehispánico y amerindio, lo que las sitúa entre los alimentos con mayor historia en Colombia. Aunque en cada región reciben un nombre diferente, tanto el envuelto como el bollo comparten una base similar: una masa elaborada con maíz, yuca u otros ingredientes, que se envuelve en hojas —con frecuencia el amero, que es la cáscara de la mazorca— y se cocina en agua o al vapor. En términos generales, podrían agruparse bajo el nombre de tamales; sin embargo, en el país se distinguen los tamales y las hayacas como envueltos compuestos, a los que se suman ingredientes adicionales como huevo, pollo o costilla.
El envuelto de mazorca es el más conocido en la región andina, especialmente por su sabor dulce. En su preparación se utiliza maíz tierno, también llamado choclo, que se muele y se mezcla con mantequilla. Este maíz, al ser naturalmente dulce, a veces solo necesita una pizca de sal, aunque algunos añaden azúcar y lo rellenan con bocadillo o queso. En contraste, en el Caribe colombiano predomina el bollo limpio, hecho con maíz blanco trillado. Esta masa se cocina, se le agrega sal y opcionalmente mantequilla o queso costeño, antes de envolverla y cocinarla. Tradicionalmente, el bollo limpio se sirve cortado y frito, acompañando carnes o pescados, y se envuelve en hojas de bijao, aunque hoy también se usa amero.
Otra variante destacada es el bollo de yuca, igualmente del Caribe, que sustituye el maíz por yuca rallada o molida, junto con queso y mantequilla para dar textura y conservación. Existen también bollos de maíz con coco, ligeramente dulces, anisados y el bollo de huevo, cuya masa combina blanco y amarillo formando un aspecto similar al de un huevo hervido. Además, se encuentran envueltos de plátano, chontaduro y mezclas como maíz con yuca o plátano.
La variedad de envueltos varía por región. En la Costa Atlántica se prefiere el maíz blanco y los sabores salados, mientras en la región andina y en los Santanderes el maíz amarillo y los sabores dulces predominan, con preparaciones particulares envueltas en hoja de chirpa. En el Cauca y Nariño existen envueltos de maíz fermentado, conocidos como maíz añejo o curado, y en el Pacífico y Amazonas se preparan variantes con yuca y maíz añejo en hojas de plátano. En los Llanos, destacan los tungos de arroz y en Antioquia, las estacas de maíz capio, mostrando la riqueza y diversidad de los envueltos tradicionales de Colombia, recopilada por expertos y cocineros tradicionales como Zoraida "Chori" Agamez y Carlos Gaviria.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuál es el origen de los envueltos y los bollos en la gastronomía colombiana?
De acuerdo con lo explicado por Carlos "Toto" Sánchez, los envueltos y los bollos tienen un origen prehispánico y amerindio. Esto los convierte en una de las preparaciones más antiguas del territorio colombiano y evidencia la conexión entre la cocina actual y las raíces indígenas del país.
¿Qué ingredientes y envolturas distinguen a los diferentes tipos de envueltos en Colombia?
Según la información recopilada en el artículo, los ingredientes principales que identifican a los envueltos son el maíz (en sus diversas variedades: tierno, blanco, amarillo, añejo) y la yuca. Para envolverlos, se utilizan amero de mazorca, hojas de bijao, de plátano y, en algunos casos particulares, hojas de chirpa o de caña brava, lo que aporta a la diversidad de sabores y presentaciones por región.
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