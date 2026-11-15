Por: El Espectador

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El Instituto Cervantes, ubicado en Madrid y establecido originalmente en las instalaciones del antiguo Banco Español Río de la Plata, decidió en 2007 convertir su cámara blindada en un lugar de resguardo cultural. Esta caja de seguridad, conocida como la Caja de las Letras, alberga los legados de 35 personalidades iberoamericanas de catorce países distintos, como Colombia, Perú, Argentina, Nicaragua, Guatemala, Uruguay, México, Chile, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Panamá, El Salvador y Portugal, según la propia institución.

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La función de la Caja de las Letras va mucho más allá del almacenamiento físico de objetos; representa una cápsula del tiempo destinada a guardar o conservar permanentemente recuerdos, manuscritos y objetos emblemáticos de escritores, poetas, artistas, filósofos y músicos que marcan la historia y el patrimonio colectivo. Contiene 1.800 cajas de seguridad en el subsuelo donde se depositan estos tesoros culturales. Entre los nombres más destacados figuran Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, José Saramago y Jorge Luis Borges, según registros del Instituto Cervantes.

El espacio resguarda, por ejemplo, recuerdos de cuatro galardonados con el premio Nobel de Literatura: el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, el colombiano Gabriel García Márquez, el portugués José Saramago y el peruano Mario Vargas Llosa. Un momento significativo fue el primer depósito de un Nobel iberoamericano en 2015, cuando la familia de García Márquez donó una arqueta con tierra de su ciudad natal, junto con una placa alusiva a ‘Cien años de soledad’. Posteriormente, en 2022, José Saramago se convirtió en el primer autor portugués en formar parte de la colección, con textos sobre Camões y ‘Os Lusíadas’, además de documentos relacionados con Miguel de Cervantes. En 2025, el hijo de Miguel Ángel Asturias llevó tres carpetas con documentos significativos, incluyendo un manuscrito de ‘El Señor Presidente’, y ese mismo año llegó el legado póstumo de Mario Vargas Llosa.

No solo escritores tienen un lugar en la Caja de las Letras. También han dejado su huella artistas como la cubana Alicia Alonso, quien en 2008 depositó sus zapatillas de baile y un texto manuscrito sobre su trayectoria. Figuran también músicos como Rubén Blades, quien dejó sus maracas salseras en 2026, y el argentino Charly García, que entregó su disco ‘La lógica del escorpión’ junto con letras de sus canciones más emblemáticas. Además, el archivo incluye obras y documentos de ganadores del Premio Cervantes como Jorge Luis Borges y otros destacados intelectuales y humanistas de Iberoamérica, consolidando a la Caja de las Letras como un testimonio esencial de la memoria cultural compartida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué objetos se guardan en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes?

En la Caja de las Letras del Instituto Cervantes se encuentran manuscritos, objetos personales y simbólicos, partituras, textos inéditos y recuerdos de grandes escritores, músicos, poetas y artistas de Iberoamérica. Entre los objetos resguardados destacan una arqueta con tierra de la ciudad natal de Gabriel García Márquez, las zapatillas de ballet de Alicia Alonso, maracas de Rubén Blades y discos y letras de canciones de Charly García, todos considerados patrimonio cultural por el Instituto Cervantes.

¿Cómo funciona la Caja de las Letras como cápsula del tiempo cultural?

La Caja de las Letras funciona como cápsula del tiempo al preservar, en sus 1.800 cajas de seguridad, los legados de figuras destacadas de la cultura iberoamericana para que sean abiertas en el futuro o resguardadas de manera permanente. Este procedimiento busca mantener viva la memoria colectiva y proteger objetos y documentos que reflejan el impacto y la trascendencia de la creatividad hispanoamericana y portuguesa, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Cervantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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