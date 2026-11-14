Por: El Espectador

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El ballet, con su elegancia y complejidad, vuelve a cautivar al público colombiano desde el 14 de noviembre, presentando una temporada especial que resalta la profundidad de esta disciplina. El evento permite disfrutar de montajes icónicos inspirados en historias clásicas como ‘Romeo y Julieta’, ‘El lago de los cisnes’, ‘La Bayadère’ y el ambientado en la París medieval, ‘Notre-Dame de Paris’. Según información publicada por El Espectador, esta iniciativa trae a la gran pantalla la excelencia artística del Ballet de la Ópera de París, compañía reconocida por su prestigio internacional.

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El repertorio incluye coreografías firmadas por Rudolf Nureyev y Roland Petit, así como la interpretación de partituras de compositores emblemáticos como Serguéi Prokófiev, Piotr Ilich Tchaikovski, Ludwig Minkus y Maurice Jarre. La unión entre la maestría de destacados bailarines y la Orquesta de la Ópera de París brinda al espectador una experiencia integral, en la que la música en vivo y la técnica coreográfica se complementan de manera precisa.

La temporada inicia con la adaptación de ‘Romeo y Julieta’, basada en el conocido texto de William Shakespeare. La obra narra la historia de Romeo Montesco y Julieta Capuleto, dos jóvenes que se enamoran en una Verona marcada por la enemistad de sus familias. De acuerdo con la información de El Espectador, esta versión fue concebida por Rudolf Nureyev en 1984 específicamente para el Ballet de la Ópera de París, dándole un enfoque casi cinematográfico, donde los movimientos y las escenas de duelo acentúan la tragedia de los personajes a la par que maduran hacia la fatalidad anunciada.

La producción, interpretada por Paul Marque en el papel de Romeo y Sae Eun Park como Julieta, está acompañada por un elenco de primer nivel, entre ellos Francesco Mura y Jérémy-Loup Quer. El cuerpo de baile utiliza movimientos como el relevé, apoyando el cuerpo sobre las medias puntas, y el arabesque, que consiste en sostener una pierna en el suelo mientras la otra se extiende hacia atrás, un despliegue técnico que dialoga con el público y resalta la precisión del ballet.

De acuerdo con El Espectador, la puesta en escena destaca tanto por la sincronía de sus bailarines como por la armonía visual de las escenografías, consolidando una experiencia estética que reafirma la vigencia del arte en un mundo saturado de información. El Ballet de la Ópera de París, una vez más, invita a la audiencia a redescubrir la belleza y la emotividad de los clásicos, en una propuesta que solo estará disponible en Colombia por dos días.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se presenta el Ballet de la Ópera de París con ‘Romeo y Julieta’ en Colombia?

De acuerdo con El Espectador, la función especial que trae la producción de ‘Romeo y Julieta’ del Ballet de la Ópera de París se lleva a cabo a partir del 14 de noviembre y estará disponible únicamente por dos días en el país.

¿Qué significa el término arabesque en el ballet y cómo lo usan los bailarines?

Según la información proporcionada por El Espectador, arabesque es una posición utilizada en el ballet en la cual el bailarín apoya el cuerpo sobre una pierna, mientras la otra se extiende completamente hacia atrás y los brazos se estiran de manera armoniosa, resaltando la destreza y la elegancia en la interpretación escénica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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