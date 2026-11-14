Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella abordó este sábado un tema clave en la vida institucional del país, asegurando que durante su mandato se protegerá de manera estricta la libertad de culto y las creencias religiosas, principios establecidos por la Constitución de 1991. De acuerdo con lo manifestado por el mandatario, su fe católica forma parte de sus convicciones personales, pero enfatizó que esto no significa que exista una incompatibilidad con lo que profesan otros ciudadanos. Bajo esa premisa, recalcó que cada funcionario debe velar para que se respete la libertad religiosa, como lo exige la ley.

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En palabras de De la Espriella, "mi fe es parte de mis convicciones personales y el respeto por las creencias de todos los colombianos es un deber constitucional. Colombia es un Estado laico, en el que la libertad religiosa y la libertad de conciencia deben estar garantizadas para todos, sin discriminación". Esta declaración surge luego de una decisión reciente del Consejo de Estado, según El Espectador, a propósito de un debate sobre símbolos católicos utilizados por el propio presidente durante eventos públicos, así como su respaldo público a la fe judía.

La decisión del Consejo de Estado fue clara al indicar que ni el presidente ni sus ministros han vulnerado "los derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de cultos y de conciencia, así como los principios de laicidad y neutralidad religiosa", esto en relación con los símbolos religiosos que se utilizan en diferentes espacios oficiales o las expresiones en redes sociales. De la Espriella ha sido constante en iniciar sus reuniones con oraciones y suele cerrar sus mensajes públicos, incluso en redes sociales, con la expresión "viva Cristo rey". Según el órgano judicial, todas estas manifestaciones no infringen las garantías constitucionales a la libertad religiosa de los ciudadanos colombianos.

De la Espriella concluyó que la decisión del Consejo de Estado ratifica que sus prácticas personales, aun siendo públicas, no contravienen los derechos fundamentales ni los principios que rigen a un Estado laico, mostrando así una interpretación legal que respeta tanto la libertad de expresión como las libertades religiosas.

¿Qué dijo el Consejo de Estado sobre el uso de símbolos religiosos por parte del presidente?

El Consejo de Estado manifestó que el uso de símbolos religiosos y expresiones de fe por parte del presidente Abelardo de la Espriella y algunos de sus ministros no vulnera los derechos fundamentales de igualdad, libertad de cultos y de conciencia ni los principios de laicidad y neutralidad religiosa. Según El Espectador, el tribunal determinó que estos actos personales, como iniciar reuniones con una oración o expresar frases religiosas en público y redes sociales, no afectan las garantías para la población.

¿A qué se refiere el principio de laicidad y cómo se aplica en Colombia?

El principio de laicidad hace referencia a la separación entre el Estado y las organizaciones religiosas, lo que implica que el gobierno no puede favorecer ni discriminar ninguna religión o creencia. En Colombia, la Constitución de 1991 establece que el país es un Estado laico y que debe proteger la libertad de culto y conciencia, permitiendo que cada ciudadano practique libremente su religión. Esto significa que, aunque autoridades puedan expresar creencias personales, deben garantizar el respeto y la neutralidad frente a todas las religiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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