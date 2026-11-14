Por: El Espectador

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Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia de Colombia con la firme promesa de desmontar lo que llamó la "falsa paz" heredada del gobierno de Gustavo Petro. En sus primeros 100 días, el mandatario demostró una orientación clara hacia la seguridad y el orden público, materializando esta visión con la aprobación en el Congreso de la ley de sometimiento. De acuerdo con El Espectador, De la Espriella puso fin a la política de "paz total" y tomó control de las siete mesas de negociación que, hasta entonces, permanecían abiertas con diversos grupos armados.

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El contexto de su mandato estuvo marcado por una crisis de seguridad y una situación humanitaria compleja. Un reporte de la Fundación Conflict Responses (Core) y cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) indicaron el fortalecimiento de los grupos armados ilegales, además del aumento del desplazamiento forzado, el confinamiento y el secuestro en porcentajes preocupantes. Como lo detalló la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, durante el gobierno anterior la implementación del Acuerdo de La Habana avanzó lentamente y de manera desigual, enfrentando obstáculos en la reforma rural y la reincorporación de excombatientes, debido a la ausencia estatal y la inseguridad en los territorios.

Bajo su plan de mano dura, De la Espriella cerró formalmente las mesas de diálogo, retirando vocerías y funciones asignadas a negociadores, y cuestionó el alto costo en pagos, argumentando que estos recursos se invirtieron mientras los grupos delincuenciales crecían. También ordenó el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo, aunque una tutela judicial condicionó este cierre, exigiendo preservar los derechos de los excombatientes y darles un periodo de transición para su ubicación legal y social.

Durante este tiempo, el mandatario lideró operativos contra estructuras ilegales, firmó extradiciones, como la de Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, y dispuso bombardeos a campamentos armados, aunque no alcanzó la meta que había anunciado al inicio de su gobierno.

En el ámbito de la implementación del Acuerdo de Paz, De la Espriella mostró una postura crítica, recortando el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y respaldando cambios en el periodo de funcionamiento de esta entidad, enfrentándose al expresidente Juan Manuel Santos. Nombró a Viviane Morales como consejera para la paz, quien criticó el gasto en la estrategia de "paz total", aunque reafirmó el deber constitucional de implementar los acuerdos alcanzados en La Habana, especialmente en lo referente a los derechos de los firmantes, cuya seguridad sigue en riesgo según cifras de la Fiscalía.

¿Qué cambios hizo Abelardo de la Espriella en la política de paz total tras iniciar su gobierno?

Al iniciar su gobierno, Abelardo de la Espriella finalizó la política de "paz total" implementada por la administración anterior, cerró todas las mesas de diálogo con grupos ilegales, revocó los cargos de funcionarios dedicados a la negociación y propuso una ley de sometimiento que exige a los criminales someterse a la justicia o enfrentar acciones de fuerza por parte del Estado. Esta decisión se sustentó en reportes oficiales que evidenciaron el fortalecimiento de los grupos armados durante el periodo previo.

¿Cuál es la situación actual de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia?

De acuerdo con El Espectador, la implementación del Acuerdo de Paz avanza con dificultades. A pesar de los recortes presupuestales y el enfoque gubernamental en seguridad, el presidente De la Espriella mantiene la obligación constitucional de cumplir lo pactado en La Habana, especialmente en lo relacionado con la reincorporación de excombatientes y la protección de sus vidas, una tarea que sigue siendo urgente debido a los riesgos persistentes para los firmantes del acuerdo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.