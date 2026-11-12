Los primeros 100 días de un gobierno suelen convertirse en una primera prueba de sus promesas, prioridades y capacidad para poner en marcha su agenda. En el caso del presidente Abelardo de la Espriella, el balance que hace el historiador y analista político Juan Carlos Flórez deja una advertencia: el respaldo de sus seguidores todavía no se traduce necesariamente en resultados suficientes.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Imagen favorable del presidente De la Espriella pasa el 70 %, según nueva encuesta)

Durante una entrevista con Pulzo, Flórez abordó los principales desafíos de la administración, desde la economía y la salud hasta la seguridad y la atención de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. Aunque reconoció que el mandatario conserva el entusiasmo de su electorado, cuestionó su relación con las redes sociales y la capacidad del Estado para ejecutar las decisiones.

Al preguntarle por el mayor acierto del presidente, el analista respondió que ha sabido mantener el ánimo de quienes lo eligieron. Sin embargo, advirtió que ese respaldo no puede convertirse en un sustituto de la gestión.

Lee También

“Ha sabido mantener el ánimo triunfalista de sus seguidores”, señaló Flórez al identificar el aspecto que considera más favorable de este comienzo de gobierno.

La economía y la clase media, entre las principales preocupaciones

Para Flórez, uno de los puntos que más puede comprometer la gestión económica es la reforma tributaria y su eventual impacto sobre los hogares.

El analista cuestionó la posibilidad de aumentar la carga de impuestos al consumo, pues considera que una decisión de ese tipo podría reducir la capacidad de compra de las familias, afectar el consumo y desestimular la actividad productiva.

En su lectura, el Gobierno debe tener cuidado con las medidas que puedan terminar golpeando a la clase media y a los sectores populares, especialmente en un contexto en el que los hogares enfrentan dificultades para asumir sus gastos.

Flórez también puso en duda que la composición del equipo de Gobierno refleje plenamente la promesa de ofrecer oportunidades a sectores que históricamente han tenido menos acceso al poder. En ese punto cuestionó la concentración de nombramientos en círculos tradicionales, muy lejos de la propuesta de gobernar con “los nunca”.

Otro de sus reparos tiene que ver con la manera en que el presidente explica las dificultades heredadas. Para el analista, recurrir constantemente al estado en que recibió el país puede terminar convirtiéndose en una excusa si no está acompañado de decisiones y resultados.

En materia de salud, Flórez dijo que todavía no encontraba suficientemente claro el modelo que quiere desarrollar el Gobierno. También pidió que la administración aproveche las economías de escala para mejorar la compra de medicamentos y tratamientos, y que fortalezca la prevención frente al envejecimiento de la población.

El terremoto y la capacidad de ejecución, el mayor riesgo

Uno de los asuntos que más preocupó a Flórez durante la entrevista con este medio fue la respuesta a las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

El Gobierno creó el Fondo Milagro para coordinar recursos de asistencia, recuperación y reconstrucción. Sin embargo, el analista insistió en que no basta con anunciar ayudas o anunciar la creación de instrumentos: se necesita capacidad administrativa, responsables claros y mecanismos que permitan ejecutar los recursos.

La dimensión de la emergencia ayuda a entender el desafío. El balance oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres registra 778.281 personas afectadas, 255.079 viviendas con daños y 5.309 sedes educativas afectadas. Los daños y pérdidas fueron estimados en 44,65 billones de pesos.

Flórez considera que la reconstrucción puede convertirse en el mayor riesgo político del Gobierno si las comunidades no encuentran una ruta clara para recuperar sus viviendas, colegios, negocios e infraestructura.

El 11 de noviembre, la Presidencia informó que el Fondo Milagro avanzaba en intervenciones urgentes por 624.000 millones de pesos y anunció programas de vivienda y apoyo a pequeños empresarios. Esos anuncios constituyen un avance reportado por el Ejecutivo, aunque la magnitud de las necesidades obliga a seguir la ejecución y los resultados concretos.

Al preguntarle por el mayor desacierto de De la Espriella, Flórez encontró una similitud con su antecesor, Gustavo Petro: “Al igual que Petro, ser encandilado por las redes”.

Para el analista, gobernar exige hacer seguimiento a los funcionarios, evaluar resultados y concentrarse en la ejecución, en lugar de privilegiar la popularidad digital.

“Está colgando de un hilito”: la advertencia de Flórez

Flórez no quiso ponerle una calificación numérica a los primeros 100 días del presidente. En cambio, utilizó una comparación académica para describir el momento de la administración. Dijo que De la Espriella es como un estudiante que todavía puede aprobar o perder las materias, pero que necesita prestar atención a sus prioridades.

“Está colgando de un hilito”, afirmó al referirse a la situación del mandatario.

Su evaluación no fue una sentencia definitiva sobre el Gobierno, sino una advertencia sobre los desafíos que tiene por delante. El respaldo de sus seguidores, la popularidad en redes y los anuncios oficiales deberán traducirse en resultados verificables.

Para Flórez, la recuperación de las regiones afectadas por el terremoto, la capacidad de ejecución y las decisiones económicas serán determinantes para establecer si el entusiasmo inicial se convierte en una gestión efectiva.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.