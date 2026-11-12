Un tenso intercambio se presentó este jueves 12 de noviembre entre el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado, y el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Gustavo Adolfo Salazar. La discusión ocurrió durante una audiencia sobre el cumplimiento de las medidas cautelares de protección a los comparecientes, luego de que el funcionario del Gobierno cuestionara los resultados de la jurisdicción.

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En su intervención, Ordóñez señaló que, aunque la JEP tiene respaldo legal y constitucional, todavía enfrenta un desafío relacionado con su legitimidad ante la sociedad. El ministro puso en duda que, después de casi diez años de la firma del Acuerdo de Paz, existan avances claros en las sanciones contra los máximos responsables de los crímenes cometidos por las Farc.

“La JEP es legal, es constitucional, de eso no hay discusión, pero después de diez años de haber firmado el Acuerdo y de haber prometido en su momento que quienes lo suscribieron no habría repetición de la barbarie, que no habría impunidad, que habría reparación a las víctimas, el gran desafío que tiene la JEP es su legitimidad”, manifestó.

En ese momento, el magistrado Gustavo Adolfo Salazar interrumpió al jefe de la cartera política y le recordó que el propósito de la audiencia no era debatir sobre la legitimidad de la jurisdicción, sino revisar las medidas de protección para los comparecientes.

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“Señor ministro Ordóñez, no vinimos acá para hablar de la legitimidad de la JEP. Entonces le pido que se limite al tema de protección”, señaló Salazar.

Ministro del Interior pidió respeto al magistrado de la JEP

La discusión continuó cuando el ministro intentó aclarar el sentido de su intervención. Ordóñez sostuvo que todavía tenía la palabra y que su exposición buscaba explicar la posición del Ministerio frente al asunto tratado en la audiencia.

Sin embargo, el magistrado volvió a intervenir y cuestionó que el funcionario utilizara ese espacio para poner en duda la legitimidad de la JEP. Salazar consideró que el ministro debía concentrarse en el tema para el que habían sido convocados.

Ante las interrupciones, Ordóñez le pidió al togado que le permitiera terminar su exposición y reclamó un trato respetuoso durante el intercambio.

“Permítame terminar la exposición para que quede clara y objetivamente lo que está pidiendo el Ministerio”, expresó el ministro.

El episodio no terminó con esa intervención. Una vez Ordóñez concluyó su exposición, el magistrado Salazar volvió a pedir la palabra para cuestionar algunos de los planteamientos que había presentado el funcionario.

La discusión se produjo en una audiencia convocada por la JEP para revisar el cumplimiento de las medidas cautelares de protección a los comparecientes. El cruce dejó en evidencia las diferencias entre el Gobierno y la jurisdicción alrededor de los alcances de ese espacio y los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la justicia transicional.

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