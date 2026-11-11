Una nueva y fulminante salida sacudió las altas esferas del Gobierno Nacional en la noche de este martes 10 de noviembre, luego de que el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, decidiera revocar la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), ordenando además la salida inmediata del director encargado, Javier Estrada, tras detectarse una modificación irregular en los manuales de funciones de la entidad.

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La controversia se originó a raíz de los cambios introducidos mediante la Resolución 1589 del pasado 2 de octubre de 2026, la cual modificó los requisitos para ocupar cargos directivos en el ICANH —máxima autoridad arqueológica del país— ampliando el espectro de disciplinas válidas (incorporando profesiones como derecho y economía, históricamente ajenas a la antropología pura) y reduciendo la experiencia exigida de 72 a 48 meses. El estudio técnico fue adelantado por el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano sin especificar bases de evaluación. Altas fuentes del Ministerio de Cultura confirmaron que la titular de la cartera, Paola Holguín, se había opuesto firmemente a estas modificaciones e incluso había recomendado no llevarlas a cabo, advirtiendo que los ajustes impactarían hasta en ocho puestos directivos, permitiendo por ejemplo la llegada del abogado José Hernán Muriel a la Subdirección de Investigación y Producción Científica.

Camilo Noguera Pardo, formado como abogado en la Universidad Sergio Arboleda, doctor en Bioética y con posdoctorados en Italia, había alcanzado un ascenso acelerado en la administración pública tras asumir como viceministro de Educación Superior el pasado 12 de agosto y postularse tres semanas atrás para liderar el ICANH. Su perfil familiar y político también rodeaba el nombramiento: es nieto de Camilo Andrés Noguera Abello —director del partido Defensores de la Patria y representante presidencial ante cinco universidades públicas— y exyerno del actual ministro del Interior, Alejandro Ordóñez.

Ante los hechos, el jefe de Estado emitió una tajante advertencia a través de sus canales oficiales, sentando una postura inflexible frente a los manejos administrativos en las entidades descentralizadas. “Aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura y goza de autonomía administrativa, eso no significa que puedan adelantarse decisiones de esta naturaleza. Mi instrucción ha sido clara: en el Gobierno del Tigre no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos. Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno”, aseveró el mandatario. “He decidido revocar la designación de Noguera Pardo y disponer la salida inmediata del director encargado, Javier Estrada. ¡Aquí nadie está por encima de las reglas! ¡Y nadie tiene autorización para actuar a espaldas de sus superiores!”, concluyó.

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