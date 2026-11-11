Un desplazamiento de carácter espiritual y diplomático realizará este miércoles 11 de noviembre la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, quien viajará a la ciudad de Lima para formar parte de la delegación de personalidades que asistirá a la ceremonia de bienvenida oficial del papa León XIV en el Palacio de Gobierno de la capital peruana.

Sigue a PULZO en Discover

El anuncio fue formalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia mediante un comunicado oficial emitido el pasado martes 10 de noviembre, en el cual se precisó que la participación de Pineda responde a una invitación directa efectuada por la presidenta de la República del Perú, Keiko Sofía Fujimori Higuchi. Dicha convocatoria fue extendida a diversos jefes de Estado y representantes de la región latinoamericana con el propósito de acompañar los actos protocolares del pontífice en su visita a territorio sudamericano.

Ante las previsibles inquietudes de la opinión pública respecto a la logística del traslado internacional, la Cancillería colombiana fue enfática en aclarar que la travesía no comprometerá las arcas públicas ni generará erogación alguna para el presupuesto nacional. “Es importante precisar que este desplazamiento se realizará con recursos propios de la Primera Dama, por lo que no representará erogación alguna ni comprometerá recursos del presupuesto del Estado colombiano”, puntualizó la entidad ministerial en el documento informativo difundido a los medios de comunicación.

De acuerdo con el cronograma previsto por la casa de gobierno peruana, los actos centrales se llevarán a cabo en las instalaciones del Palacio de Gobierno en Lima, escenario donde se estrecharán los vínculos diplomáticos entre las naciones asistentes. Frente al alcance de esta cita institucional, la Cancillería concluyó que la presencia de la primera dama representa una oportunidad propicia para “fortalecer los lazos de amistad, fraternidad y acercamiento entre los pueblos de América Latina, en un escenario de especial significado espiritual y diplomático”.