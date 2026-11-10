Dos cartas personales de Matías Julián Álvarez Guardia llegaron a manos de la Fiscalía argentina y podrían aportar elementos para reconstruir el contexto de su relación con Victoria Luz Cantero, señalada como la principal acusada de su asesinato. Los documentos fueron entregados por Noelí Gómez Guardia, hermana del joven, quien encontró en esos escritos reflexiones sobre el momento emocional que atravesaba antes del crimen.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Se mueve el caso del asesinato de la ‘influencer’ Valeria Márquez: cayó temido capo enlodado al crimen)

Uno de los apartes que más llamó la atención de la familia fue una frase en la que Matías reconoció que estaba perdiendo contacto con otras personas. “Me pongo a hacer un balance y no me conviene ella, pero bueno, el corazón es así. Hoy voy a intentar no hablarle, pero mi realidad es que me estoy aislando de todo”, escribió.

En el mismo documento, el joven describió episodios de ansiedad y preocupación por el rumbo de su noviazgo. “Hoy me levanté con ansiedad, depresión, por la situación que estoy pasando. Me da dolor en el pecho la incertidumbre de no saber qué va a pasar”, quedó registrado en el escrito.

Lee También

La otra carta tenía un contenido distinto: estaba dedicada a Cantero y fue escrita con motivo de su cumpleaños. En ella, Matías le expresó el cariño que sentía y su deseo de continuar a su lado. “Te amo inmensamente. Sos una persona muy especial para mí y lo único que espero es tenerte siempre en mi vida. ¡Feliz cumple, fea!”, decía el mensaje, divulgado por Diario Chaco.

(Lea también: Colombiana fue asesinada en Estados Unidos: su expareja es el principal sospechoso y está prófugo)

Según explicó Noelí, su hermano solía escribir cuando necesitaba expresar sus emociones o dejar constancia de situaciones que le causaban dolor. Por esa razón, decidió entregar los documentos a los investigadores para que sean examinados dentro del expediente.

Qué ocurrió con Matías Julián Álvarez Guardia

El joven murió luego de recibir una herida de arma blanca en el pecho durante una discusión con su pareja, en una vivienda ubicada en la calle Donovan al 1400, en Resistencia, provincia del Chaco.

Después de la agresión, un amigo lo llevó de urgencia al Hospital Julio C. Perrando. Allí fue sometido a una intervención médica, pero falleció como consecuencia de un shock hipovolémico, es decir, una pérdida grave de sangre que provocó un paro cardiorrespiratorio.

En medio de la investigación, Noelí también rechazó versiones que señalaban a su hermano de haber ejercido violencia física contra Cantero. “Pongo las manos en el fuego por mi hermano de que él jamás le tocó un pelo a Victoria, nunca”, manifestó. La mujer también pidió que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y que el proceso judicial avance.

Victoria Luz Cantero permanece señalada como la principal acusada. Las afirmaciones de la familia y el contenido de las cartas deberán ser contrastados con los demás elementos probatorios para establecer las circunstancias del homicidio y las responsabilidades correspondientes.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)