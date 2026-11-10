Por: Caracol TV

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Este lunes, la seguridad en la Casa Blanca se vio comprometida luego de un incidente que llevó al Servicio Secreto presidencial a poner en marcha un protocolo especial. De acuerdo con los reportes del Servicio Secreto citados por la Agencia EFE, la situación se originó cuando un vehículo impactó contra el perímetro exterior de la residencia del presidente de Estados Unidos, obligando a las autoridades a movilizar recursos y reforzar la protección del recinto. El hecho se produjo poco después de las 10 de la mañana, hora local, momento en el que periodistas presentes en el exterior fueron instruidos para refugiarse en la sala de prensa. El choque del vehículo tuvo lugar específicamente en un panel de información ubicado en el parque Lafayette, al norte de la Casa Blanca, según el informe proporcionado por los agentes y recogido por la mencionada agencia internacional.

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La descripción visual del incidente fue proporcionada por Martin Austermuhle, reportero de The Washington Sun, quien compartió imágenes mostrando el automóvil rodeado por agentes tanto de la Policía Metropolitana de Washington como por efectivos de la Guardia Nacional. El video permitió observar cómo las fuerzas de seguridad abrieron la puerta del conductor y, tras un forcejeo, lograron sacar y reducir al individuo que manejaba el vehículo. La respuesta de las autoridades resultó rápida y contundente, lo que evidencia la alta prioridad que tiene la seguridad en este sector, considerado uno de los más protegidos del país.

Pese a la aparente contención de la amenaza, a las 10:40, hora local, el vehículo continuaba en el sitio y estaban presentes miembros de la Guardia Nacional, quienes lo escoltaban mientras se proseguía con los protocolos correspondientes. Este cuerpo militar permanece desplegado en la capital desde 2025 bajo órdenes del presidente Donald Trump, con la finalidad de brindar apoyo adicional a las fuerzas de seguridad locales.

Este tipo de incidentes recuerdan otros episodios preocupantes para la seguridad presidencial. El propio presidente Trump ha sido objetivo de varios atentados frustrados, como el que ocurrió durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca el 25 de abril, cuando un hombre armado logró cruzar parte del cerco de protección, provocando la evacuación inmediata del mandatario, la primera dama Melania Trump, y miembros del Gabinete presentes. Estas situaciones ponen de manifiesto las constantes amenazas y los retos que enfrenta el equipo de seguridad presidencial, cuya vigilancia, según datos recogidos por EFE, es permanente y está sometida a revisiones continuas ante cualquier eventualidad.

¿Qué ocurrió exactamente cuando un vehículo se estrelló contra la Casa Blanca, según los reportes oficiales?

De acuerdo con información de la Agencia EFE y declaraciones del Servicio Secreto, un vehículo se estrelló contra un panel de información en el parque Lafayette, en el perímetro norte de la Casa Blanca. El incidente se produjo en la mañana, activando el protocolo de seguridad que instruyó a los periodistas a refugiarse y movilizó tanto a la Policía Metropolitana como a la Guardia Nacional, quienes lograron detener al conductor tras un forcejeo.

¿Cómo respondieron las autoridades después del choque del vehículo en el perímetro de la Casa Blanca?

Según los reportes de la Agencia EFE y testimonios de periodistas, las fuerzas de seguridad reaccionaron de manera inmediata al suceso, asegurando el área y escoltando el vehículo con miembros de la Guardia Nacional. Al conductor se le extrajo con fuerza de su automóvil y fue reducido entre varios agentes. El área permaneció bajo vigilancia del Servicio Secreto mientras se desarrollaban las operaciones posteriores al incidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.