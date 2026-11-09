Por: Canal Uno

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¿Qué es Aramco?

Saudi Aramco es la empresa estatal de petróleo de Arabia Saudita y está considerada la mayor petrolera del mundo. Tiene una presencia clave en la economía del país y en el mercado energético global.

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La afectación se registró en una de sus sedes administrativas, ubicada en el Distrito Financiero Rey Abdalá, una zona de negocios y rascacielos en Riad. Según el Ministerio de Energía, el edificio recibió el impacto de restos tras un intento de agresión, lo que generó daños limitados.

¿Quiénes son los hutíes?

Los hutíes son un grupo armado que controla gran parte del norte de Yemen y que cuenta con respaldo de Irán. En los últimos años han lanzado misiles y drones contra territorio saudita y contra intereses de Riad en la región.

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El grupo aseguró haber atacado varios objetivos en Riad, incluido el distrito financiero donde se ubica la torre de Aramco. También denunció operaciones contra fuerzas terrestres respaldadas por Riad en distintas zonas de Yemen.

🇸🇦 Los Houthis atacaron el corazón de Arabia Saudi. La Torre Aramco en #Riad. MBS esta siendo burlado por el grupo terrorista chií y no hay señales que indiquen que los puede derrotar. https://t.co/x2xZOEgSmE — (((Tania Rodrìguez. PhD.))) (@TaniaGRM) November 8, 2026

¿Qué pasó en Riad?

Videos difundidos en redes sociales mostraron humo saliendo de los niveles superiores de la torre. Aunque las imágenes circularon rápidamente, las autoridades no precisaron si los restos correspondían a un misil o a un dron.

El Ministerio de Energía confirmó que no hubo lesionados ni muertos como consecuencia del incidente. Sin embargo, las autoridades iniciaron diligencias para establecer las circunstancias exactas del impacto y adoptar las medidas necesarias.

La respuesta de Arabia Saudita

Las fuerzas sauditas informaron haber neutralizado varios proyectiles lanzados desde Yemen. Entre ellos figuran dos misiles balísticos dirigidos hacia Riad, además de dos misiles de crucero y un dron interceptados en otras zonas del país.

El portavoz de la coalición, Turki al-Maliki, detalló que las defensas lograron contener la amenaza antes de que alcanzara sus objetivos. Pese a ello, fragmentos de alguno de los artefactos terminaron impactando la edificación de Aramco.

Un conflicto que se reaviva

Las hostilidades entre Arabia Saudita y los hutíes se reactivaron en julio, tras la ruptura de un alto el fuego mediado por la ONU en 2022. Desde entonces, los enfrentamientos han vuelto a golpear zonas civiles y estructuras estratégicas en ambos territorios.

En Yemen, la coalición liderada por Riad intenta frenar el avance de los hutíes hacia el sur, especialmente hacia el puerto de Adén, que permanece bajo control del Gobierno reconocido internacionalmente.

Aunque el hecho ocurre en Medio Oriente, tiene relevancia global porque Aramco es una de las empresas más grandes del sector energético y su actividad influye en los precios del petróleo a nivel mundial. Cualquier alteración en sus instalaciones puede generar preocupación en los mercados.

Además, la escalada entre Riad y los hutíes mantiene en alerta a la región y a los países que dependen del transporte marítimo y energético en el Mar Rojo. Para Colombia, un país que importa parte de sus combustibles, estos episodios pueden tener efectos indirectos en los precios internos.

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