Por: Caracol TV

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La tensión en Oriente Medio aumentó luego de que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reiteraran sus amenazas contra el espacio aéreo de Arabia Saudita, un día después de un ataque al aeropuerto internacional Rey Khalid, en Riad, que dejó 12 personas muertas y 309 heridas, según el balance divulgado por la autoridad de aviación civil saudí.

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Aunque el movimiento hutí no reivindicó directamente el ataque del sábado, su portavoz militar, Yahya Saree, publicó una advertencia en la red social X en la que instó a los viajeros, trabajadores y compañías aéreas a evitar los aeropuertos saudíes, con excepción de los ubicados en las ciudades santas de La Meca y Medina.

(Lea también: ¿Qué es el código 7500? Esta fue la alerta que se activó en el vuelo en el que un piloto apuñaló a otro)

Saree afirmó que esos lugares estaban expuestos a posibles ataques y podían convertirse en escenarios de operaciones militares de sus fuerzas.

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#Mundo | Un ataque en el Aeropuerto Internacional de Riad, en Arabia Saudita, dejó 12 muertos y 309 heridos, según la Autoridad General de Aviación Civil. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZNqNo https://t.co/2AWCdOENvv — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 11, 2026



Por su parte, la coalición militar liderada por Arabia Saudita atribuyó el ataque a los hutíes y lo calificó de “crimen de guerra”. Además, anunció que respondería con firmeza. Una fuente diplomática occidental también señaló a un misil hutí como posible responsable de la ofensiva, según información divulgada por la agencia AFP.

¿Quiénes murieron en el ataque al aeropuerto de Riad?

El balance oficial reportó 12 víctimas mortales de distintas nacionalidades: cuatro ciudadanos saudíes, dos bangladesíes, un estadounidense, un egipcio, un argentino, un sirio, un palestino y un sudanés.

Además, se contabilizaron 309 personas heridas. Sin embargo, un diplomático occidental citado por AFP advirtió que la cifra de fallecidos podría aumentar.

Un pasajero que se encontraba cerca de la terminal afectada relató a la agencia de noticias que vio personas heridas y describió momentos de caos durante la emergencia.

El ataque representa uno de los episodios más mortíferos registrados en Arabia Saudita en años. El antecedente señalado en los reportes es el atentado suicida de agosto de 2015 contra una mezquita utilizada por fuerzas especiales en Abha, atribuido al grupo yihadista Estado Islámico, que dejó 15 muertos.

Aeropuerto de Riad permanece cerrado y aumentan las restricciones

Las consecuencias del ataque también afectan el transporte aéreo y las medidas de seguridad en el reino.

Dos fuentes del sector aeronáutico confirmaron a AFP que el aeropuerto internacional de Riad permanecería cerrado el domingo y que las operaciones estaban suspendidas hasta nuevo aviso. Entre los daños reportados figuran afectaciones en el radar y en los equipos de comunicación.

Asimismo, varias embajadas extranjeras recomendaron a sus empleados evitar el aeropuerto durante una semana, según un diplomático occidental citado por la agencia.

La embajada de Estados Unidos anunció, además, que sus funcionarios en Arabia Saudita deberán solicitar autorización para utilizar los aeropuertos alternativos de Dammán y Yeda, una restricción que ya se aplicaba a Riad.

Las autoridades saudíes también activaron medidas de emergencia en la capital. Se movilizó personal médico para atender a los afectados y el Ministerio de Educación ordenó que los colegios de Riad desarrollaran sus actividades de manera virtual durante una semana.

La situación genera preocupación adicional porque Arabia Saudita tiene previstos varios eventos internacionales durante el mes, entre ellos una conferencia de inversión que reúne a dirigentes políticos y representantes del sector empresarial.

Donald Trump y la comunidad internacional reaccionan

El ataque provocó condenas de diferentes gobiernos y organismos internacionales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó lo ocurrido como “inaceptable” y señaló que evaluaría una posible participación de Estados Unidos en operaciones militares contra los hutíes. También anunció su intención de conversar con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, considerado el gobernante de facto del reino.

La Organización de las Naciones Unidas, el Reino Unido, Alemania, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán también condenaron el ataque. Por su parte, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, advirtió sobre el riesgo de una “escalada peligrosa” en la región.

La reacción internacional refleja la preocupación por las consecuencias que nuevos ataques podrían tener sobre la seguridad de los civiles, las conexiones aéreas y la estabilidad de Oriente Medio.

El conflicto en Yemen agrava la tensión regional

La amenaza contra Arabia Saudita se produce en medio de la guerra de Yemen, que comenzó en 2014. Un año después, las fuerzas gubernamentales yemeníes recibieron apoyo militar de una coalición encabezada por Riad para combatir a los hutíes.

En paralelo, las hostilidades se han intensificado alrededor del estrecho de Bab el Mandeb, un paso estratégico del mar Rojo. Según fuentes militares del bando gubernamental citadas por AFP, las fuerzas yemeníes habían logrado avances en los alrededores de esta zona.

🇾🇪🇸🇦 Los hutíes instan a cancelar los vuelos a Arabia Saudita. El movimiento “Ansar Allah” (hutíes) ha vuelto a instar a las aerolíneas a cancelar los vuelos a Arabia Saudita, declarando los aeropuertos del reino como objetivos para ataques. Así lo declaró el portavoz militar del movimiento, Yahya Sarea. Instó a “tomar las advertencias en serio”, añadiendo que Riad será responsable de cualquier consecuencia de los fallidos intentos de interceptar misiles y drones. Anteriormente, los hutíes ya han atacado en varias ocasiones el aeropuerto de Riad en respuesta a los ataques de Arabia Saudita. — 𝐄𝐮𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 📰💻 (@EurekaNews10) October 11, 2026



Sin embargo, los combatientes hutíes continuarían controlando la isla de Mayun, también conocida como Perim, situada en medio del estrecho.

La importancia estratégica de esta ruta marítima ha aumentado en medio de las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga, según los reportes citados.

(Vea también: Dan detalles del hombre que apuñaló a piloto en avión de FlyDubai: “Un extremista religioso”)

Por otra parte, la cadena Al Masirah, vinculada a los hutíes, informó sobre dos ataques saudíes contra la provincia de Saná, capital yemení controlada por el movimiento rebelde.

Con las amenazas contra los aeropuertos saudíes, el cierre de la principal terminal aérea de Riad y las operaciones militares en Yemen, la región enfrenta un nuevo episodio de tensión cuyo alcance dependerá de las próximas decisiones de las partes involucradas.

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