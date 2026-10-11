El huracán Simón encendió las alarmas en México este sábado 10 de octubre después de alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora.

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El fenómeno meteorológico avanzaba sobre el océano Pacífico hacia la costa centro-occidental del país y amenazaba con provocar inundaciones, deslizamientos de tierra y daños en las zonas que resultaran afectadas por su paso.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), Simón se encontraba a unos 165 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, en el estado de Colima, durante la tarde del sábado. El sistema se desplazaba lentamente hacia el norte, una trayectoria que mantenía bajo amenaza a varias comunidades costeras.

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🚩Boletín #SIATCT 🚩 #Huracán categoría 4 🌀 #Simon ⚠️ Simon presenta vientos máximos sostenidos de 250 km/h, rachas de 305 km/h y desplazamiento hacia el norte a 7 km/h. 📍 A las 21:00 h, se localiza a 105 km al sur-suroeste de Manzanillo, #Colima, y a 260 km al sur-sureste de… pic.twitter.com/ZVSwXWfyve — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 11, 2026

La preocupación de las autoridades no se limitaba a la velocidad de los vientos. Las precipitaciones intensas podían convertirse en uno de los principales peligros del ciclón, especialmente en territorios montañosos y zonas susceptibles a inundaciones.

¿Qué tan peligroso es el huracán Simón para México?

La categoría 4 corresponde a un huracán mayor y está asociada con la posibilidad de daños catastróficos cuando el sistema impacta zonas habitadas. Sus vientos pueden ocasionar daños estructurales, desprender techos, derribar árboles y afectar las redes de energía y otros servicios.

El NHC advirtió sobre el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, principalmente en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco. Según los pronósticos difundidos el sábado, algunas zonas podían recibir entre 25 y 50 centímetros de lluvia, mientras que en sectores aislados las precipitaciones podían llegar a 76 centímetros.

🚨Aviso especial🚨 🚨 🌀 Huracán Simon próximo a ingresar a Jalisco Vientos máximos sostenidos de 250 km/h y ráfagas de 300 km Se esperan lluvias torrenciales y potencial de inundaciones, desbordamiento de ríos, oleaje elevado y viento fuerte. pic.twitter.com/dBCO5qJtcA — Instituto de Astronomía y Meteorología (@IAM_UdeG) October 11, 2026

Estas cantidades representan un peligro importante, incluso para lugares que no reciban un impacto directo del ojo del huracán. La acumulación de agua puede desbordar ríos y arroyos, inundar viviendas y bloquear carreteras, mientras que los deslizamientos pueden afectar a las comunidades ubicadas en laderas.

Otro riesgo asociado con Simón era la marejada ciclónica, es decir, el aumento anormal del nivel del mar provocado por los vientos del huracán. Este fenómeno, acompañado de olas grandes y destructivas, puede afectar las zonas costeras cercanas al punto de impacto.

¿Qué estados de México están en riesgo por el huracán Simón?

Las alertas se concentraban en el occidente de México, particularmente en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. También existía preocupación por los efectos de las lluvias en otras regiones del Pacífico mexicano.

Manzanillo, en Colima, era uno de los puntos de referencia para seguir la trayectoria del ciclón. En Jalisco, Puerto Vallarta y otros municipios costeros permanecían atentos a las indicaciones de las autoridades ante la posibilidad de que el huracán se acercara a tierra durante el fin de semana.

La trayectoria prevista todavía podía cambiar, por lo que no era posible establecer con certeza el lugar exacto en el que Simón tocaría tierra ni determinar todos los daños que podría ocasionar.

Ante la amenaza, las autoridades de Jalisco suspendieron las clases en 22 municipios costeros y comenzaron evacuaciones en zonas de riesgo. También pidieron al sector turístico tomar medidas para proteger a trabajadores y visitantes, incluidos quienes se encontraban en Puerto Vallarta.

¿Cuándo podría tocar tierra el huracán Simón?

Los pronósticos publicados este sábado indicaban que Simón podía acercarse a la costa centro-occidental de México o ingresar a tierra durante el domingo 11 de octubre. Sin embargo, la hora y el lugar exactos del posible impacto no estaban confirmados.

La evolución del ciclón exigía un seguimiento constante, pues su velocidad, trayectoria e intensidad podían cambiar las condiciones previstas para cada localidad.

Por esa razón, las autoridades recomendaron a la población de las zonas bajo alerta mantenerse informada mediante los canales oficiales, evitar acercarse a playas y cuerpos de agua durante las condiciones adversas y seguir las instrucciones de Protección Civil.

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