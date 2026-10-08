Una función de lucha libre en Hidalgo, México, terminó en tragedia luego de que un árbitro muriera tras recibir un movimiento durante el combate estelar. El luchador conocido como ‘El Hijo de Fishman’ fue detenido por las autoridades este miércoles 7 de octubre.

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La víctima fue Gerardo Germán Pineda, conocido en los cuadriláteros como ‘El Búho’, quien ejercía como réferi durante la función ‘Deslealtades’, realizada la noche del martes 6 de octubre en el Deportivo 11 de Julio, en el municipio de Mineral de la Reforma.

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El combate enfrentaba a ‘El Hijo de Fishman’ con Máscara Sagrada NG. En medio del espectáculo, el luchador comenzó a aplicar castigos al árbitro y posteriormente ejecutó un movimiento conocido como ‘Martinete’, una maniobra prohibida por el reglamento debido al riesgo de provocar lesiones graves en la zona cervical.

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Videos del momento muestran que Pineda quedó tendido sobre la lona después de la maniobra. El luchador lo tomó de la cabeza, levantó sus piernas y lo dejó caer contra el suelo, provocando que primero golpearan sus extremidades y luego su cabeza, que rebotó con fuerza. El árbitro permaneció en el piso, visiblemente afectado por el impacto.

❗️🇲🇽Un luchador en México arroja a un árbitro de 75 años contra el ring durante el combate estelar y causa su muerte pic.twitter.com/OJw1UKMv4t — Sepa Más (@Sepa_mass) October 8, 2026

Paramédicos llegaron al Deportivo 11 de Julio para atender a Pineda, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento. Según los reportes conocidos sobre el caso, la muerte estaría relacionada con las lesiones provocadas por el ‘Martinete’. Mientras tanto, el combate continuó durante unos momentos, pues ‘El Hijo de Fishman’ no habría advertido inicialmente la gravedad de lo ocurrido con el réferi.

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Tras la muerte del árbitro, el luchador fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades adelantan la investigación para establecer exactamente qué ocurrió y determinar las posibles responsabilidades. El caso se encuentra en una etapa preliminar y el plazo legal de 48 horas será determinante para establecer si es presentado ante un juez de control. La eventual acusación por homicidio culposo tampoco significa que el luchador ya haya sido declarado culpable, pues esa responsabilidad debe establecerse mediante el proceso judicial correspondiente.

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