Por: EL PILON SA

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El boxeo del Cesar está celebrando un destacado momento en el Campeonato Nacional Infantil de Boxeo, que se lleva a cabo en el municipio de Los Córdobas, Córdoba. De acuerdo con la información proporcionada por Alfredo José García, el desempeño de los púgiles inscritos bajo el registro departamental ha sido sobresaliente, ya que cuatro representantes clasificaron a la fase final de la competencia en sus respectivas categorías. Con este logro, el departamento del Cesar tiene aseguradas, al menos, cuatro medallas de plata.

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En la rama femenina, destaca la participación de Yeribeth Nicolle Navarro, oriunda de Valledupar, quien accedió a la final en la división de los 40 kilogramos. Junto a ella estarán en las finales otras dos atletas provenientes de Becerril: Sharol Roa, en la categoría de los 60 kilogramos, y Mahia Díaz, quien compite en la división de los 64 kilogramos. Este avance demuestra el potencial y la dedicación de las boxeadoras jóvenes del Cesar en el ámbito nacional.

En cuanto a la rama masculina, Abraham Arias, de La Jagua de Ibirico, se aseguró un lugar en la final de los 64 kilogramos. La actuación de Arias refuerza la presencia de los pugilistas del Cesar en los escenarios deportivos de Colombia.

Además de los cuatro cupos a la final, el Cesar sumó dos preseas de bronce en la competencia. Juan Núñez, que compitió en la categoría de los 40 kilogramos, y Josué Tenorio, en los 46 kilogramos, alcanzaron el tercer lugar en sus respectivas divisiones. Estos resultados reflejan el nivel competitivo alcanzado por los jóvenes de la región.

Según la información suministrada, el certamen retomará sus actividades este miércoles 7 de octubre, fecha establecida tras una jornada de descanso promovida por las autoridades locales. Las finales, en las que participarán los representantes del Cesar, están programadas para el jueves 8 de octubre en el Coliseo Municipal. En este esperado evento, los cuatro boxeadores cesarenses intentarán conquistar la medalla de oro y consolidar el nombre del boxeo de su departamento en el ámbito nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los finalistas del Cesar en el Campeonato Nacional Infantil de Boxeo?

Los finalistas del Cesar en el Campeonato Nacional Infantil de Boxeo, según la información enviada por Alfredo José García, son Yeribeth Nicolle Navarro en la categoría de 40 kilogramos, Sharol Roa en los 60 kilogramos, Mahia Díaz en los 64 kilogramos y Abraham Arias, también en los 64 kilogramos. Ellos representarán al departamento en las finales, con la posibilidad de obtener la medalla de oro.

¿Cuándo se disputarán las finales del Campeonato Nacional Infantil de Boxeo en Los Córdobas?

Las finales del Campeonato Nacional Infantil de Boxeo, con la participación de los boxeadores del Cesar, están programadas para el jueves 8 de octubre en el Coliseo Municipal de Los Córdobas, Córdoba. Esta fecha se fijó después de una jornada de descanso establecida por las autoridades locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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