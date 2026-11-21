La Copa Sudamericana 2026 conocerá a su campeón este sábado 21 de noviembre, con una final que tendrá como escenario el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Boca Juniors, de Argentina, y Atlético Mineiro, de Brasil, se enfrentarán desde las 5:30 de la tarde, hora colombiana, en un partido que reúne a dos equipos históricos del continente.

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El encuentro tiene un atractivo especial para ambos clubes. Boca busca conquistar su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos que consiguió en 2004 y 2005. De lograrlo, se convertiría en el primer equipo en ganar tres veces este torneo. Además, intentará volver a levantar un trofeo internacional después de varios años sin conseguirlo.

Atlético Mineiro, por su parte, tiene la oportunidad de ganar por primera vez esta competencia. El equipo brasileño llega después de disputar la final de 2025, en la que perdió frente a Lanús en la definición por penales. Ahora tendrá una nueva oportunidad de conseguir el título continental.

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Así llegaron Boca y Atlético Mineiro a la final

El camino del conjunto argentino comenzó en los playoffs, después de terminar tercero en su grupo de la Copa Libertadores. En las rondas eliminatorias dejó en el camino a O’Higgins, Deportivo Recoleta, São Paulo y Vasco da Gama. Precisamente, ante este último consiguió su clasificación tras remontar la serie con una victoria 3-1 en el Maracaná.

Atlético Mineiro, mientras tanto, avanzó desde la fase de grupos y eliminó a Bragantino, Santos y Montevideo City Torque para llegar a la definición.

La final se disputará a partido único y, si hay empate en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario. Si la igualdad continúa después de los 120 minutos, el campeón se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Barranquilla será protagonista de una jornada histórica, pues Colombia recibirá por primera vez una final única de la Copa Sudamericana.

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