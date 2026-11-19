Atlético Mineiro ya se encuentra en Barranquilla para terminar de preparar los detalles para la final de la Copa Sudamericana, el segundo torneo más importante del continente, que se jugará en el estadio Metropolitano el próximo sábado a partir de las 5:30 de la tarde.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: ¿Barranquilla pierde la final de la Sudamericana? Filtran controvertido pedido de los brasileños)

Antes de llegar a suelo colombiano, muchos aficionados se presentaron en el aeropuerto para despedir al plantel, pero algunos no lo hicieron de forma amistosa, pues incluso advirtieron a los futbolistas para que hagan un buen papel en este encuentro contra Boca Juniors.

Es más, en redes sociales se viralizó un momento en el que un aficionado encara a uno de los jugadores del plantel, diciéndoles que jueguen como hombres y no como cenicientas para quedarse con el trofeo.

Lee También

“Perdieron cuatro finales, cuatro finales a las que llegaron y perdieron. Pero no pueden perder la quinta. Te vas a enfrentar a Paredes, que marcó un gol en la semifinal y lo celebró como si fuera una final. Vas a jugar contra un equipo decidido. Si juegan como cenicientas, los vamos a estar esperando”, dijo el aficionado.

Y agregó: “Hay tipos que gastan 15.000 para llegar allí y no reciben nada del club. Ellos pagan todo. Así que realmente necesitamos que jueguen bien”.

Este fue el momento:

🔥🇧🇷 “Van a jugar contra #Paredes, un tipo duro que ya hizo un gol en semifinal. Ellos juegan como hombres y van directo a ganar… ustedes juegan como Cenicienta, si lo vuelven a hacer, los vamos a estar esperando” La barra de Mineiro APRETÓ a sus jugadores a 2 días de la final contra #Boca 🏆🇨🇴 — 𝘽𝙤𝙘𝙖 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖 𝙏𝙤𝙙𝙤𝙨 (@BocaJrsCT) November 19, 2026

Y es que Mineiro no vive un buen momento actualmente, puesto que suma un mes sin ganar. Luego de la victoria contra City Torque en la semifinal el 14 de octubre, sumó otra victoria contra Coritiba y desde ahí no volvió a sumar tres puntos. Ha perdido en cinco oportunidades tanto de local como de visitante y viene de empatar dos veces.

(Ver también: Se acabó el sueño de Santa Fe: quedó fuera de semifinales de Sudamericana tras dolorosa derrota)

Por eso los hinchas esperan que en la final sí muestren un buen nivel con la idea de ganar la Copa Sudamericana, lo que les daría el primer título internacional en más de 12 años. Hasta el momento los títulos internacionales del Mineiro son:

Dos Copa Conmebol: 1992 y 1997.

Copa Libertadores: 2013.

Recopa Sudamericana: 2014.

* Pulzo.com se escribe con Z