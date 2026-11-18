Independiente Medellín puso en marcha una iniciativa dirigida a sus hinchas con el propósito de facilitar su asistencia al estadio Atanasio Girardot este viernes. El equipo antioqueño busca que las empresas les permitan a sus trabajadores salir más temprano para que puedan acompañar al ‘Poderoso’ desde las tribunas.

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La propuesta tiene un incentivo para las compañías que se sumen. Según informó el club en sus redes sociales, las primeras 100 empresas que autoricen la salida anticipada de sus empleados para asistir al compromiso recibirán 10 boletas.

La campaña fue presentada con un mensaje directo a los empleadores: “Vos querés estar, nosotros queremos contar con vos, por eso, nosotros pedimos el permiso por vos”. De esta manera, el Medellín busca involucrar a las empresas en una iniciativa que pretende contar con una mayor presencia de aficionados en el Atanasio Girardot, en un compromiso que será a las 4:30 de la tarde.

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Para participar, los hinchas deben mostrar la publicación del equipo a sus jefes, conseguir la autorización correspondiente y pedirle a su empresa que siga las indicaciones establecidas por la institución.

El registro se debe hacer a través del formulario habilitado por el DIM: https://bit.ly/4kgNThU. La convocatoria está dirigida a las primeras 100 compañías que cumplan con las condiciones de la campaña.

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El club también publicó los términos y condiciones de la iniciativa, que pueden consultarse en su página web oficial. Con esta propuesta, Independiente Medellín busca que sus seguidores tengan facilidades para acompañar al equipo vs. Santa Fe y que las empresas se vinculen a la convocatoria para llenar las tribunas del escenario deportivo.

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