Este martes, 17 de noviembre, la Selección Colombia juega su último partido de la temporada, pues se mide con Chile en Santiago para reafirmar el resultado obtenido el pasado viernes en Cali.

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Es más, el combinado nacional viene de derrotar 1-0 al mismo rival hace apenas unos días, así que espera seguir sumando confianza en este importante encuentro.

Sin embargo, en el calentamiento se presentó una situación que dejó descolocado al técnico Néstor Lorenzo, puesto que uno de sus futbolistas se lesionó y no podrá jugar en Santiago.

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Qué le pasó a Yáser Asprilla

Tal como informó el periodista Sebastián Vargas, se trata de Yáser Asprilla, que pertenece al Girona, quien se resintió en el calentamiento y no estará disponible para este compromiso.

En principio, Asprilla no estaba dentro de los titulares de Lorenzo, que había elegido a Lerma, Gustavo Puerta, Matías Orozco y Daniel Arcila en el medio campo, pero venía usándolo en el segundo tiempo como revulsivo.

Por lo pronto, no se conoce con exactitud qué le pasó, pero lo que se pretende es que apenas termine este partido el jugador se devuelva a España a sumarse a su equipo y allí se le hagan los respectivos exámenes para determinar qué le ocurrió y el tiempo de incapacidad que debe tomar para recuperarse.

A qué hora es Colombia vs. Chile

Este encuentro, que será en el estadio Monumental David Arellano, será a partir de las 6:00 de la tarde, hora colombiana.

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Dónde ver Colombia vs. Chile

Este encuentro contará con la transmisión tanto del canal Caracol como de RCN en sus canales de televisión, como en las plataformas digitales y canales de YouTube.

Además, si quiere reaccionar al encuentro, se puede conectar a ‘Las Narratones’ de Pulzo Deportes a partir de las 5:50, tanto en TikTok, YouTube y Facebook.

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