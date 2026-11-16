Se viene el último partido del año para la Selección Colombia, pues luego de derrotar a Chile el pasado viernes por 1-0 en Cali, ahora visitará Santiago para medirse con el mismo rival.

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Dicho encuentro será este martes, 17 de noviembre, a partir de las 6:00 de la tarde, hora colombiana, por lo que el combinado nacional ya se encuentra en ese territorio preparando todo lo que será dicho encuentro, que también será el último del año para la ‘Tricolor’.

Ahora, en las últimas horas se anunció una llamativa modificación que nadie tenía prevista: el partido cambia de estadio por las malas condiciones del terreno de juego.

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Dónde se jugará Chile vs. Colombia

En principio, este compromiso se iba a jugar en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, que es donde la Selección de Chile suele disputar sus compromisos en condición de local. Sin embargo, la cancha estaba en muy malas condiciones y por eso tocó cambiar.

Así está la grama del estadio:

Así está la cancha del Estadio Nacional para el amistoso Chile vs Colombia. Es muy probable que el partido no se juegue en Ñuñoa y cambie de estadio @MundoCracksCL https://t.co/VkMeu7LKjo — Francisco Muñoz (@franciscomunozm) November 16, 2026

Debido a esta situación, el compromiso se trasladará al Estadio Monumental David Arellano, que es en el que oficia como local el Colo Colo de Chile, lo que lo convierte en uno de los escenarios más importantes del continente.

“El motivo de esta modificación responde estrictamente a que el estado de la cancha del Estadio Nacional no presenta las condiciones que se requieren para albergar un partido internacional de estas características. Lo anterior, pese a la ejecución de los trabajos de mantención y recuperación del césped realizados en conjunto con el Parque Estadio Nacional”, informó la Federación de Fútbol de Chile.

En cuanto a las entradas, la Federación anunció que las personas con boletas serán reasignadas en el nuevo escenario, pero quienes ya no quieran asistir podrán pedir la devolución del dinero completo, siempre y cuando no se haya utilizado la boleta.

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Por su parte, en cuanto al día y horario sí se mantiene en las mismas condiciones, por lo que los hinchas pueden estar pendientes de este compromiso.

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