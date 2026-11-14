Este sábado, 14 de noviembre, se jugó la última jornada del fútbol profesional colombiano, una fecha muy emocionante que contó con siete partidos jugándose de forma simultánea y que dejó grandes emociones.

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(Ver también: Se confirmaron los dos equipos descendidos a la B en Colombia para 2027; Cúcuta, se salvó)

Al final, los resultados de esta fecha, en los distintos estadios del país, fueron:

Millonarios 2-0 Alianza.

Pereira 0-2 América.

Cúcuta 2-0 Jaguares.

Deportivo Cali 2-2 Tolima.

Atlético Nacional 1-1 Once Caldas.

Águilas Doradas 0-1 Medellín.

Bucaramanga 0-0 Fortaleza.

Qué equipos clasificaron a los cuadrangulares del fútbol colombiano

De esta manera, con los resultados que se presentaron en la última jornada, los clasificados a las finales son:

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Atlético Nacional. América de Cali. Deportivo Cali. Santa Fe. Bucaramanga. Medellín. Millonarios. Once Caldas.

Cómo se jugarán los cuadrangulares del fútbol colombiano

Así las cosas, ahora los ocho equipos lucharán en dos grupos de cuatro equipos cada uno buscando la clasificación a la final del certamen. Cabe recordar que los cabezas de serie, con ventaja deportiva, son Nacional y América por terminar en las primeras posiciones.

Los grupos quedaron ubicados de la siguiente manera:

Grupo A:

Atlético Nacional.

Once Caldas.

Independiente Santa Fe.

Independiente Medellín.

Grupo B:

América de Cali.

Atlético Bucaramanga.

Millonarios FC.

Deportivo Cali.

Así las cosas, habrá unos partidazos, con clásicos, mucha rivalidad, grandes hinchadas, estadios históricos y mucho más, recordando que hay varios de los clubes más importantes en la historia del país.

(Ver también: No se ayudan: Deportivo Pereira tendría que pagar millonaria multa por salir tarde a su partido)

Cuándo comenzarán los cuadrangulares del fútbol colombiano

Por lo pronto, Dimayor analizará el calendario para determinar cuándo comenzarán los cuadrangulares, destacando que también falta por disputarse los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia.

Se estima que comience este martes y miércoles, pero queda esperar que Dimayor lo haga oficial.

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