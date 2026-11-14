La crisis financiera e institucional del Deportivo Pereira volvió a escalar de manera crítica este sábado 14 de noviembre de 2026, luego de que la plantilla profesional decidiera suspender todas sus actividades deportivas ante la falta de cumplimiento en las obligaciones salariales por parte de la dirigencia, una situación que mantiene en vilo el normal desarrollo del campeonato y pone en grave riesgo la realización del próximo encuentro frente al América de Cali.

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La medida de hecho fue respaldada de inmediato por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO), organización sindical que emitió un comunicado público para exigir soluciones a la directiva risaraldense. “ACOLFUTPRO respalda la decisión de los futbolistas y exigimos el respeto de sus derechos laborales y el pago oportuno de las obligaciones adeudadas. ¡Los derechos laborales de los futbolistas se respetan!”, indicó la agremiación deportiva ante los reclamos de los deportistas, quienes completan más de dos meses sin recibir sus remuneraciones.

Esta protesta colectiva se detonó apenas un día después de que el club asegurara, el viernes 13 de noviembre, haber alcanzado un entendimiento financiero para atender sus compromisos económicos. No obstante, el anuncio institucional no logró disuadir a los jugadores de adoptar la suspensión de labores. El panorama deportivo resulta sumamente delicado para la jornada 19 de la Liga BetPlay 2026-II, puesto que una incomparecencia del Pereira entregaría los tres puntos en disputa al conjunto escarlata —siempre que no medie protesta formal— y alteraría sustancialmente el calendario de la fase regular.

A las dificultades financieras se suma la complejidad logística que arrastra el club desde el terremoto del pasado 10 de agosto, sismo que causó graves daños estructurales en el estadio Hernán Ramírez Villegas y obligó al equipo a trasladar su sede temporal a Yopal, disputando sus encuentros como locales en el estadio Santiago de las Atalayas.

Ante este panorama, la institución deportiva informó que se encuentra a la espera de la consignación de recursos económicos prometidos por el grupo empresarial Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S., cuyos representantes se habrían comprometido a responder por los pasivos tras surtir trámites de autenticación notarial. “Estos recursos estarán destinados a iniciar el proceso de pago de los salarios pendientes de todos los colaboradores de la institución”, señaló el club a través de un comunicado oficial, estableciendo el próximo martes 17 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana, como la fecha estimada para recibir el primer desembolso.

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