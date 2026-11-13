La Selección Colombia ya tiene todo listo para su partido contra Chile. El combinado patrio ya dio a conocer su 11 titular con el que saldrá a la cancha para disputar este amistoso contra la roja.

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Néstor Lorenzo no dio tantas novedades y puso, en su gran mayoría, a jugadores de su confianza tanto en eliminatorias como del pasado Mundial 2026.

Esta es la formación titular de Colombia vs. Chile:

Arquero: Camilo Vargas.

Camilo Vargas. Defensas: Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Samuel Velásquez.

Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Samuel Velásquez. Volantes: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Nelson Deossa.

Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Nelson Deossa. Atacantes: Jhon Arias, Camilo Durán y Luis Javier Suárez.

La pelota rodará a las 7 de la noche de este viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en un partido benéfico por el fatídico terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto.

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