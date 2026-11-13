La Selección Colombia ya tiene todo listo para su partido contra Chile. El combinado patrio ya dio a conocer su 11 titular con el que saldrá a la cancha para disputar este amistoso contra la roja.
Néstor Lorenzo no dio tantas novedades y puso, en su gran mayoría, a jugadores de su confianza tanto en eliminatorias como del pasado Mundial 2026.
Esta es la formación titular de Colombia vs. Chile:
- Arquero: Camilo Vargas.
- Defensas: Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Samuel Velásquez.
- Volantes: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Nelson Deossa.
- Atacantes: Jhon Arias, Camilo Durán y Luis Javier Suárez.
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Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 para enfrentar a Chile 🇨🇱 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐀𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥
#ConOrgulloColombiano🇨🇴 https://t.co/Y8HtrvGJbz
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 13, 2026
La pelota rodará a las 7 de la noche de este viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en un partido benéfico por el fatídico terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto.
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