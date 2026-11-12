El América de Cali recibió una decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que modificará su puntaje en la Liga BetPlay, tras las demandas presentadas por Inter de Bogotá e Independiente Santa Fe por la participación de Yhormar Hurtado. El equipo vallecaucano perderá tres puntos correspondientes a uno de esos compromisos, pero conservará el empate que consiguió frente al conjunto cardenal.

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La controversia se originó por la inscripción de Hurtado en el campeonato colombiano. El futbolista había disputado partidos con tres clubes diferentes durante una misma temporada, una situación que va en contra de la normativa de la Fifa. A pesar de ese antecedente, América lo incluyó en su plantilla para competir en la Liga BetPlay, luego de recibir una autorización inicial de la Dimayor que posteriormente fue cuestionada.

Una de las reclamaciones fue presentada por Inter de Bogotá, que buscaba quedarse con los puntos del partido correspondiente a la primera fecha. En ese encuentro, disputado en El Campín, América se impuso 2-1, pero la presencia de Hurtado en la cancha abrió la discusión sobre la legalidad de su participación. El TAS falló a favor del equipo capitalino, por lo que le entregó las tres unidades que estaban en disputa.

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El panorama fue distinto en el reclamo de Independiente Santa Fe. El cuadro cardenal pidió que se revisara el resultado del compromiso de la séptima jornada, que terminó 0-0 en el mismo escenario deportivo. Ese partido también estuvo marcado por incidentes en las tribunas y la invasión del campo por parte de hinchas de ambos equipos, situación que obligó a la intervención de la Policía.

Sin embargo, el tribunal determinó que el marcador de ese encuentro debía mantenerse. De esta manera, América no perderá el punto que consiguió frente a Santa Fe, pese a que el equipo bogotano también había cuestionado la participación de Hurtado. La resolución deja un tratamiento diferente para dos partidos en los que estuvo involucrado el mismo jugador.

La diferencia entre las decisiones estaría relacionada con el momento en que cada club presentó su reclamación. Inter de Bogotá acudió al recurso cuando el caso todavía estaba bajo investigación, mientras que Santa Fe lo hizo después de que la Dimayor respaldara inicialmente la autorización para que Hurtado jugara. Ese pronunciamiento fue utilizado por América como argumento de defensa, aunque el organismo posteriormente rectificó su postura e inhabilitó al futbolista.

Con esta decisión, el América cayó al tercer puesto del torneo, con 33 puntos, uno menos que el segundo, Deportivo Cali. A su vez, la tabla de la reclasificación quedó apretada, pues tiene 67 puntos y es segundo; el tercero es Santa Fe con 66 y Deportes Tolima cuarto con 66.

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