Un complicado momento vivió el futbolista del Inter de Bogotá Larry Vásquez, capitán del equipo, puesto que luego del partido correspondiente a la semifinal de ida de la Copa Colombia frente al América de Cali, que ganó el cuadro vallecaucano por 1-2, el jugador fue víctima de hurto en un restaurante de la capital colombiana.

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En principio, Vásquez solo comentó que le habían roto el vidrio del carro y que pedía precaución por si los delincuentes escribían a nombre de él para obtener dinero o algo por el estilo.

Sin embargo, tiempo después subió un video a sus redes sociales contando todo lo que ocurrió y cómo fue que perdió sus pertenencias luego de este compromiso.

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“El 10 de noviembre, como a las 9 o 9:30 de la noche, salgo del partido y voy a cenar con unos amigos. Llegamos al restaurante ahí muy cerca al estadio, parqueamos, entramos al restaurante, comimos y estábamos terminando de comer cuando uno de mis amigos fue a revisar el carro y se dio cuenta que una persona sale corriendo y se monta a otro carro”, dijo el jugador.

Y agregó: “Ahí se dio cuenta que había un vidrio roto. Yo había guardado mi maleta y mis pertenencias ahí en el baúl, pero se metieron por la parte de adentro y me robaron la maleta. En la maleta tenía mi computadora, mi iPad, mi consola portátil de videojuegos, documentos, tarjetas… cosas importantes”.

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Ante esto, el futbolista les recomendó a los ciudadanos mucha precaución, sobre todo por la época del año que se viene, puesto que muchos delincuentes aprovechan la situación para hurtar elementos que estén en los carros, descuidados y demás.

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Por fortuna, dijo él, nadie sufrió ningún daño, sino todas las perdidas son materiales, pero igual pidió ayuda para poder recuperar sus elementos porque tiene información muy valiosa de su trabajo, universidad y más allí.

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