El fútbol colombiano lamenta la muerte de Javier Tamayo, conocido como ‘El Toro’, exdelantero argentino que dejó su huella en varios equipos del país durante las décadas de los 60 y 70. El antiguo jugador falleció este miércoles 11 de noviembre en Medellín, a los 76 años, luego de sufrir un accidente doméstico el día anterior.

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Aunque no se han divulgado mayores detalles sobre las circunstancias del hecho, su partida fue recordada por periodistas y aficionados que reconocen su aporte a una generación que marcó una etapa importante en el balompié nacional.

Uno de los mensajes de despedida llegó por parte del periodista Javier Hernández Bonnet, quien mencionó el papel que tuvo Tamayo en el Atlético Nacional de los años 70. En el programa ‘Jugada Maestra’, de Ditu, destacó que el argentino hizo parte de un equipo que comenzó a cambiar la historia deportiva del conjunto antioqueño.

Los equipos en los que jugó Javier ‘El Toro’ Tamayo

Tamayo llegó al fútbol colombiano en 1968, cuando se vinculó al Deportivo Independiente Medellín. A partir de entonces, construyó una carrera que lo llevó por algunas de las instituciones más reconocidas del país.

Además del DIM, defendió los colores de Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Cristal Caldas —equipo que posteriormente dio paso al actual Once Caldas—, Unión Magdalena y Deportes Quindío.

Su paso por Nacional es uno de los periodos más recordados de su trayectoria. Allí compartió con futbolistas de una generación que contribuyó a consolidar al club antioqueño entre los protagonistas del campeonato colombiano.

Como delantero, se caracterizaba por su capacidad para asociarse con sus compañeros, participar en paredes y construir jugadas ofensivas. Su recorrido también incluyó la Selección Colombia, con la que disputó siete partidos y marcó un gol.

Durante esa etapa tuvo la oportunidad de enfrentarse al brasileño Pelé, una de las grandes figuras de la historia del fútbol mundial.

La muerte de ‘El Toro’ Tamayo deja el recuerdo de un futbolista que pasó por varios de los equipos tradicionales del país y que hizo parte de una época en la que el fútbol colombiano vivió importantes transformaciones.

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