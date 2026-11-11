Por: Noticiero 90 minutos

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El martes 10 de noviembre de 2026 se transformó en una fecha imborrable para la fanaticada de Atlético Nacional, pues fue la noche en que James Rodríguez, ex capitán de la Selección Colombia, logró su primer gol luciendo la camiseta ‘verdolaga’. Este acontecimiento tuvo lugar en el estadio Palogrande de Manizales durante el partido de ida correspondiente a las semifinales de la Copa BetPlay 2026, encuentro que terminó igualado 1-1, según el reportaje de Noticiero 90 Minutos.

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Desde el inicio, el duelo contra Once Caldas estuvo cargado de intensidad y disputas en cada sector del campo. El conjunto local tomó ventaja a los 38 minutos, gracias al tanto de Luis Felipe Gómez, lo que puso en aprietos a los dirigidos de Nacional. La presión fue constante a lo largo del compromiso, en medio de un juego friccionado que evidenció la urgencia de los antioqueños por igualar el marcador. La tensión subió aún más en la recta final, cuando dos jugadores vieron la tarjeta roja: primero el propio Gómez al minuto 75 y poco después Elías Cabrera del cuadro visitante, dejando a ambos equipos con diez hombres.

El empate llegó en el momento menos esperado. Al minuto 82, y con ambos equipos disminuidos numéricamente, apareció la calidad individual de James Rodríguez. William Tesillo, compañero de equipo, envió un pase largo que James controló con el pecho dentro del área. La jugada terminó con un remate zurdo potente, imposible de contener para Joan Parra, el arquero rival. Así lo reseñó Noticiero 90 Minutos, resaltando la técnica depurada del jugador cucuteño en uno de los momentos más decisivos del partido.

Esta anotación significó mucho más que un simple empate para Nacional. No solo salvó un punto valioso en condición de visitante para la definición que se dará en Medellín, sino que marcó el retorno goleador de James Rodríguez, quien celebró su primer tanto oficial con el club tras haberse unido en septiembre de 2026. Además, de acuerdo con el mismo medio, este fue su primer gol oficial luego de casi un año de sequía goleadora, lo que desató la felicidad de los hinchas y confirmó la expectativa alrededor de su fichaje en el fútbol colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el primer gol de James Rodríguez con Atlético Nacional en la Copa BetPlay 2026?

El primer gol de James Rodríguez con Atlético Nacional llegó en el minuto 82 del partido de ida en semifinales de la Copa BetPlay 2026 ante Once Caldas. Tras un pase largo de William Tesillo, James controló el balón con el pecho y remató de zurda, venciendo al arquero Joan Parra. Este tanto fue clave para el empate 1-1 y representó el primer gol oficial de James con el club desde su llegada.

¿Qué importancia tuvo el gol de James Rodríguez para Atlético Nacional en el partido contra Once Caldas?

La anotación de James Rodríguez fue crucial para Atlético Nacional, ya que permitió igualar el marcador en un partido complicado y en condición de visitante. Además, el gol llega en un contexto de semifinales de Copa, asegurando que la definición de la serie se dé en Medellín. Su primer gol tras casi un año resaltó la relevancia de contar con su talento en momentos decisivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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