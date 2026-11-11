Se aproxima el próximo partido de la Selección Colombia, que será este viernes, 13 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero de Cali vs. a la Selección de Chile.

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Este es el primero de dos compromisos que habrá contra el mismo equipo, pues el otro será el martes, 17 de noviembre, a partir de las 6:00 de la tarde, pero en Santiago de Chile.

Néstor Lorenzo ya tiene a su nómina completa para este encuentro, pues los futbolistas convocados ya se sumaron a la concentración y avanzan los trabajos para que sigan asumiendo la idea del técnico pensando en los siguientes grandes retos, como las Eliminatorias, la Copa América e incluso el Mundial 2030.

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Chile, por su parte, ya también está entrenando, pero en las últimas horas se confirmó una mala noticia para los aficionados, puesto que uno de los pilares se lesionó y tuvo que abandonar la concentración.

Baja en la Selección de Chile

Tal como anunció la Federación de Fútbol de Chile, el jugador lesionado fue Paulo Díaz, del Atlanta United, quien debió irse y ya está de nuevo en Estados Unidos.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Paulo Díaz (Atlanta United) ha sido liberado de la convocatoria. El jugador presenta una patología de cadera izquierda que limita su participación con normalidad en los entrenamientos y partidos y, cuyo período de recuperación, supera los plazos de la presente convocatoria”, anunció el equipo chileno.

En su reemplazo estará José Movillo, futbolista de O’Higgins, quien tuvo una gran temporada y por eso tendrá una importante oportunidad en el conjunto nacional.

🇨🇱⚠️ Paulo Díaz fue LIBERADO de la convocatoria de la Selección Chilena, por una lesión en la cadera izquierda. En su lugar, Nicolás Córdova CITÓ a José Movillo, defensa de O’Higgins. https://t.co/zD4gU8oOiV — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) November 11, 2026

(Ver también: Detuvieron a leyenda de la Selección Chile por grave caso de abuso que habría cometido)

A qué hora es Colombia vs. Chile

Cabe recordar que los partidos de la Selección Colombia serán:

Colombia vs. Chile: viernes 13 de noviembre a las 7:00 de la noche.

Chile vs. Colombia: martes 17 de noviembre a las 6:00 de la tarde.

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