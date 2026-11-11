En la noche de este martes, 10 de noviembre, se jugó el partido de ida de la semifinal de la Copa Colombia entre Once Caldas y Atlético Nacional, un compromiso muy entretenido que tuvo al blanco blanco con un nivel superior.

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De hecho, el equipo de Manizales lo comenzó ganando por medio de un gol de Luis Felipe Gómez antes de cerrar el primer tiempo, mostrándose mucho mejor que su rival.

Sin embargo, Nacional, que estaba teniendo poco protagonismo y profundidad, encontró el empate por medio de un gol de James Rodríguez, quien recibió un balón largo de William Tesillo, controló bien y terminó mandando el balón al fondo de la red. Este fue el gol del excapitán de la Selección Colombia:

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Qué dijo Carlos Antonio Vélez del gol de James Rodríguez

Ante esto opinó el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien suele criticar de forma muy fuerte al mediocampista, pero en esta oportunidad elogió su anotación porque fue con un alto nivel técnico.

“Un gol de otro partido. El gol de James, un golazo en el pecho, el gol que uno sueña: la baja, le pega de zurda, golazo. Gol de otro partido, es un gol de otro partido. Es decir, ese gol es para un partido apoteósico”, dijo el periodista.

Sin embargo, más allá de este gol, aseguró que en el partido Nacional fue superado y eso dejó en evidencia muchos errores del equipo de cara a la definición de ambos campeonatos.

“Nacional no es profundo, no tiene ninguna idea para romper. Empiezan los cambios hasta que aparece ese gol de otro partido, de otro planeta, distinto al planeta fútbol. Y ya eso iguala el juego y le lava la cara, porque ayer el Once Caldas fue más que Nacional”, sentenció el periodista.

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De esta manera, Nacional consiguió el empate y ahora buscará la clasificación a la final en su estadio, en un partido que aún no tiene fecha ni horario definidos por la Dimayor.

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