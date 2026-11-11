La final de la Copa Sudamericana podría disputarse sin ningún espectáculo musical. De acuerdo con información revelada por ESPN, Conmebol le comunicó a Boca que el organismo evalúa seriamente eliminar los shows del evento, lo que llevó al club a frenar todas las negociaciones que sostenía con bandas artistas para el certamen.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: ¿Barranquilla pierde la final de la Sudamericana? Filtran controvertido pedido de los brasileños)

La razón detrás de esta posible medida sería el calor. Así lo indicó el periodista que dio a conocer la noticia, aunque aclaró que la explicación formal deberá provenir del propio organismo sudamericano. “Tendrá que dar las explicaciones Conmebol”, señaló la fuente.

Por ahora, la incertidumbre domina el panorama. Aunque no hay una determinación definitiva, el periodista fue categórico al describir el estado actual de las cosas: “A esta hora no hay show”. La situación, sin embargo, podría cambiar dependiendo de lo que resuelva el organismo en las próximas horas.

La final de la Copa Sudamericana es uno de los eventos futbolísticos más esperados del calendario continental, y los shows previos al partido suelen ser parte integral de la experiencia para los asistentes al estadio.

La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Marcos Camino, acordeonista y fundador de @LosPalmeras_OK. Un referente de la cultura santafecina que fuera parte del histórico show que dio la banda en la Final de la CONMEBOL @Sudamericana 2019. Condolencias a familiares y amigos. QEPD. https://t.co/8lT8Q18yYY — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 10, 2026

Por lo pronto, Conmebol no se ha manifestado al respecto, pero los hinchas esperan que sí haya show musical porque este es un momento de emoción antes de vivir la tensión por el partido, que es uno de los más importantes del año.

(Ver también: Se acabó el sueño de Santa Fe: quedó fuera de semifinales de Sudamericana tras dolorosa derrota)

Dicho partido será el sábado, 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla a partir de las 5:30 de la tarde.

* Pulzo.com se escribe con Z