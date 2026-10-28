Por: Noticiero 90 minutos

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La final de la Copa Sudamericana marcará un momento histórico para el fútbol colombiano, al ser la primera vez que este importante torneo continental se define con un solo partido decisivo. Según la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), esta cita está programada para el sábado 21 de noviembre y enfrentará a dos de los clubes más emblemáticos de Sudamérica: el Club Atlético Boca Juniors de Argentina y el Club Atlético Mineiro de Brasil. Ambos equipos buscarán coronarse campeones en un partido que promete emociones intensas y que será recordado como "La Gran Conquista".

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La ciudad de Barranquilla fue seleccionada como la sede del evento, en reconocimiento a su larga tradición futbolística y su capacidad de organización. De acuerdo con lo informado por Conmebol, el Gobierno colombiano ha otorgado el estatus de Interés Nacional a la final, lo que implica un apoyo institucional significativo. Para garantizar una experiencia acorde con la magnitud del torneo, Barranquilla ha desplegado un plan integral de preparación logística y técnica. Las autoridades locales revisan minuciosamente aspectos como los camerinos, la sala de prensa, los dispositivos de seguridad y los protocolos médicos.

Uno de los puntos neurálgicos de esta preparación es el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, reconocido escenario que se encuentra en la fase final de remodelación, tal como señalan voceros oficiales. El objetivo es asegurar que el lugar cuente con infraestructura de alto nivel para recibir a miles de hinchas de todo el continente, en condiciones óptimas de seguridad y comodidad.

En cuanto a las entradas, la organización ha dispuesto una plataforma digital oficial para su adquisición, conforme a lo señalado por la Conmebol. El proceso se divide en tres etapas: inicialmente, tendrán prioridad los ciudadanos colombianos y residentes en el país, quienes podrán acceder a entradas de Categoría 2. Luego, se habilitará la venta para el público en general con acceso a las categorías 1 y 2. Por último, las entradas de Categoría 3 serán asignadas a las hinchadas oficiales de los equipos finalistas mediante coordinación directa con las dirigencias de Boca Juniors y Atlético Mineiro. Este esquema busca garantizar la inclusión de todos los públicos y la organización óptima de las tribunas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo es el proceso de compra de boletería para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla?

El proceso de compra, autorizado exclusivamente a través de la plataforma oficial de Conmebol, cuenta con tres etapas diferenciadas. Primero, hay una ventana exclusiva para el público colombiano, luego la apertura al público general y, por último, un segmento destinado a las hinchadas oficiales de los equipos finalistas, quienes accederán a las boletas bajo coordinación con las dirigencias de los clubes.

¿Qué significa que la final tenga la modalidad de partido único en la Copa Sudamericana?

La modalidad de partido único implica que la final se decide en un solo encuentro y no en una serie de ida y vuelta. Así, el campeón se definirá en Barranquilla sin posibilidad de revancha, en lo que representa un cambio histórico para la competencia, permitiendo un momento decisivo cargado de emoción para el público y los equipos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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