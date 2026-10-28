En la noche de este martes, 27 de octubre, Junior de Barranquilla volvió a empatar en la Liga BetPlay, pues en el estadio de Tunja no pudo superar a Boyacá Chicó en un resultado que sepultó a ambas instituciones.

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El compromiso terminó 1-1, pues el conjunto local lo comenzó ganando de la mano de Jhomier Alomia, pero luego, faltando menos de diez minutos para cerrar el compromiso, lo empató el cuadro barranquillero con una anotación de Jesús Rivas.

Ahora, los hinchas del Junior estaban muy ilusionados con que se pudiera hacer una remontada histórica, como las que ya se han hecho antes, y más por una jugada en el último minuto que hubiera cambiado toda la situación para el equipo ‘Tiburón’.

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En la última jugada del partido, Joel Canchimbo recibió un pase desde el medio campo, se fue solo hacia la portería y al final no pudo rematar de la mejor manera, desperdiciando una opción inmejorable para sumar los tres puntos. Esta fue la jugada:

😱⚽ ¡SE LE ESCAPÓ LA VICTORIA A JUNIOR! Sobre el final del compromiso, Joel Canchimbo tuvo una clara oportunidad para darle los tres puntos al ‘Tiburón’ ante Boyacá Chicó, pero no logró concretarla. #LALIGAxWIN https://t.co/INdx3TI2Sl — Win Sports (@WinSportsTV) October 28, 2026

De esta manera, Junior quedó en la posición 15 con 16 puntos y, a falta de 3 partidos por disputarse, ya es matemáticamente imposible que logre la clasificación a la siguiente ronda, consolidándose así como una de las mayores decepciones del campeonato, recordando que venía de ganar dos veces el título.

Boyacá Chicó, por su parte, es el primer equipo descendido para 2027, pues nuevamente el próximo año y por los resultados obtenidos a lo largo de 2026 se confirmó que otra vez hará parte de la segunda división del fútbol en el país.

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De esta manera, Junior ahora terminará el semestre con los tres partidos restantes, con los que espera estrenar el nuevo estadio, y ya luego se preparará para 2027, recordando que ya tiene confirmada su clasificación a la Copa Libertadores luego de conseguir el título en la primera parte del año.

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