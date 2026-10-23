Desde hace unos días se está viviendo un ambiente tenso al interior del Junior de Barranquilla, pues además de que los resultados que no acompañan, la situación entre el entrenador Sebastián Viera y algunos jugadores parece que no estaría marchando del todo bien.

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Y es que hace pocos días, en diálogo con As Colombia, el delantero Teófilo Gutiérrez dio unas declaraciones que abrieron la discusión, pues dijo que un equipo que gana seis puntos no se cambia y eso muchos lo entendieron como un señalamiento a su técnico.

Estas fueron las palabras del jugador:

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🗨️ “No puedes cambiar un equipo que te dio 6 puntos seguidos, respáldalo” ⚽ Teófilo Gutiérrez en #EntrevistAS de #ASColombia 🎥 Vea la entrevista completa aquí: https://t.co/wPGaEm5m9m https://t.co/1HBnhs6mjA — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) October 20, 2026

De hecho, tiempo después al periodista Steven Arce y el mismo futbolista explicaron que no estaban hablando del Junior específicamente, sino del fútbol en general, pero igual sus declaraciones no cayeron bien en el cuerpo técnico.

Es más, este viernes se conoció la convocatoria para el compromiso del Junior vs. Águilas Doradas y todo indica que castigaron de cierta manera al jugador, puesto que no aparece entre los concentrados a este encuentro.

¡CONVOCADOS! 🦈 https://t.co/KpS4So11hj — Junior FC (@JuniorClubSA) October 23, 2026

Ante esto, ‘Teo’ subió un mensaje a sus redes sociales asegurando que asume las consecuencias por sus hechos y que al final lo único que espera es que al Junior le vaya bien.

“Mis declaraciones fueron una reflexión general sobre el fútbol, realizadas días atrás. Reconozco que el momento en el que se conocieron no fue el más oportuno y lamento que hayan podido generar interpretaciones que causen incomodidad”, comenzó escribiendo ‘Teo’.

Y agregó: “Respeto las decisiones del entrenador y asumo mi situación con humildad y profesionalismo”.

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Así las cosas, ‘Teo’ es la principal baja del equipo para el encuentro vs. Águilas Doradas correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay, partido que será este viernes, 23 de octubre, a partir de las 8:10 de la noche en el estadio Romelio Martínez.

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