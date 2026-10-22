Estudiantes hizo su ‘Maracanazo’ y eliminó al siempre temido Flamengo para meterse a la final de la Copa Libertadores, donde lo espera Palmeiras.
Noticia en desarrollo…
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Edwuin Cetré (izq.), de Estudiantes, y Jhon Arias (der.), de Palmeiras; sus clubes jugarán la final de la Copa Libertadores 2026 / Composición de Pulzo con imágenes de Getty Images
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Estudiantes hizo su ‘Maracanazo’ y eliminó al siempre temido Flamengo para meterse a la final de la Copa Libertadores, donde lo espera Palmeiras.
Noticia en desarrollo…
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
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