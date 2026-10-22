Escrito por:  Redacción Fútbol
Oct 22, 2026 - 9:57 pm

Estudiantes hizo su ‘Maracanazo’ y eliminó al siempre temido Flamengo para meterse a la final de la Copa Libertadores, donde lo espera Palmeiras.

Noticia en desarrollo…

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