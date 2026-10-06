Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Cuatro jugadores del Deportes Tolima habrían sido sancionados económicamente, con una multa individual de 20 millones de pesos, tras haber asistido en horas de la madrugada a un concierto, según información dada a conocer por el periodista Camilo Pinto y recogida por Noticias RCN. Este episodio tuvo lugar después de que el equipo empatara 0-0 frente a Boyacá Chicó, lo que dejó al Tolima en una racha sin victorias y bajo presión por mejorar su rendimiento en la Liga.

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Los nombres de los futbolistas involucrados, señalados por las imágenes que circularon en redes, corresponden a Jan Angulo, Kelvin Flórez, Jorge Cabezas Hurtado y Daniel Pedrozo. De acuerdo con los datos compartidos por Pinto, los videos donde aparecen los jugadores habrían sido registrados entre la 1:15 y 1:30 de la mañana, horas después del partido y antes del entrenamiento previsto para las 8:00 a. m., en el que debían iniciar la preparación para enfrentar a Atlético Nacional.

Es importante aclarar que, según la información proporcionada por la fuente, la sanción no estaría relacionada con el consumo de bebidas alcohólicas. A los futbolistas se les practicó la prueba de alcoholemia antes de iniciar el entrenamiento y ninguno habría presentado un resultado positivo en ese sentido. La razón de la molestia de la institución se centra en la falta de descanso y compromiso, sobre todo considerando la delicada situación deportiva que atraviesa el equipo. En ese momento, Deportes Tolima sumaba cinco partidos consecutivos sin conseguir la victoria, lo que añadía presión a la plantilla y al cuerpo técnico recién encabezado por Luis Fernando Suárez, quien había debutado en el banco del equipo pocos días antes.

De acuerdo con la versión periodística, los jugadores, además de enfrentar una reconvención verbal por parte de los líderes del plantel, habrían recibido la multa económica como una forma de dar ejemplo al resto del grupo y marcar que cierta conducta no es compatible con las exigencias actuales del club. Sin embargo, hasta el momento de la publicación, el club no había emitido un comunicado oficial confirmando estas decisiones. Esta polémica se suma a la reciente eliminación del Tolima tanto de la Copa Colombia como de la Copa Libertadores, marcando un contexto desafiante en el que el equipo busca recuperar su mejor versión en la Liga.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué sancionaron económicamente a los jugadores del Deportes Tolima?

De acuerdo con la información dada por Camilo Pinto y recogida por Noticias RCN, la sanción económica a Jan Angulo, Kelvin Flórez, Jorge Cabezas Hurtado y Daniel Pedrozo no estuvo relacionada con el consumo de alcohol, ya que las pruebas de alcoholemia realizadas resultaron negativas. La molestia principal del club tuvo que ver con la falta de descanso y compromiso, dado que los futbolistas asistieron al concierto durante la madrugada, cuando el equipo atravesaba una crisis deportiva y debía prepararse para un entrenamiento matinal clave.

¿Qué consecuencias han tenido las sanciones en el ambiente del Deportes Tolima?

Según la versión periodística, además de recibir la multa económica, los jugadores implicados también enfrentaron una reconvención verbal por parte de los líderes del plantel. La medida, aunque no confirmada oficialmente por el club, buscaba servir como advertencia para el resto del equipo en un momento complicado, ya que el Tolima venía de cinco partidos sin ganar y había sido eliminado de la Copa Colombia y la Copa Libertadores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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