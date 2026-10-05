Tres jugadores del Deportes Tolima quedaron en medio de una discusión entre los hinchas del equipo luego de que se conociera un video en el que aparecen en un concierto, pocas horas después del empate 0-0 contra Boyacá Chicó por la Liga BetPlay.

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(Ver también: Deportes Tolima destapó “amenazas” en contra y dio fuerte golpe sobre la mesa en la Liga Betplay)

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y provocaron cuestionamientos de algunos seguidores del conjunto de Ibagué, principalmente por el momento deportivo que atraviesa el equipo. El Tolima acumula cinco partidos consecutivos sin conseguir una victoria, situación que ha aumentado la presión sobre el plantel.

El empate ante Boyacá Chicó fue el más reciente resultado de una racha que mantiene al equipo sin sumar de a tres. El conjunto dirigido por Luis Fernando Suárez ha encontrado dificultades para conseguir buenos resultados en sus últimas presentaciones y esto también ha provocado reclamos directos de los aficionados.

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De hecho, seguidores del Deportes Tolima ya habían protagonizado momentos de tensión con los futbolistas en el estadio, en medio de los cuestionamientos por el rendimiento del equipo. En ese escenario, la difusión del video de los tres jugadores en el concierto despertó una nueva reacción entre los hinchas.

Las imágenes muestran a los futbolistas disfrutando del evento musical durante las horas posteriores al partido. La publicación rápidamente comenzó a replicarse en redes sociales y algunos aficionados cuestionaron la decisión de asistir al concierto mientras el equipo atraviesa una seguidilla de resultados negativos.

#Deportes l ⚽️Tres jugadores del Deportes Tolima fueron grabados de fiesta en un concierto durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo, pocas horas después del empate 0-0 frente a Boyacá Chicó en el estadio Manuel Murillo Toro. 👉El resultado aumentó el descontento de los hinchas, quienes increparon a varios jugadores al finalizar el encuentro, en medio de la racha del equipo, que completa cinco partidos sin ganar. 🔴Los videos de los futbolistas en el concierto generaron bastante molestia entre aficionados por el mal momento deportivo que atraviesa el club. — El ⭕lfato (@Elolfato) October 4, 2026

El hecho, sin embargo, no significa por sí mismo que los jugadores hayan incumplido alguna norma del club. Hasta el momento, tampoco se ha informado públicamente sobre una sanción o medida disciplinaria relacionada con su aparición en el evento.

Cómo va el Deportes Tolima

Cabe resaltar que con los últimos resultados, el equipo está en riesgo de salir de la zona de clasificación, pues actualmente marcha en la octava posición del campeonato con 19 puntos sumados en 12 partidos jugados, a ocho del líder que es el América de Cali.

(Ver también: Tolima fue eliminado con bochornosa derrota de la Libertadores y con un juego muy pobre)

Cuándo vuelve a jugar el Deportes Tolima

Por lo pronto, de la mano del técnico Luis Fernando Suárez se espera revertir la situación, pues el próximo encuentro será frente a Atlético Nacional el miércoles, 7 de octubre, en Itagüí, más específicamente en el estadio de Ditaires.

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