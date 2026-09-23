Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El Estadio Olímpico Pascual Guerrero será testigo de uno de los encuentros más esperados de la Liga BetPlay Dimayor II-2026. Esta noche, a las 7:30 p. m., el América de Cali, que lidera el campeonato desde hace varias fechas, enfrentará en condición de local a Águilas Doradas Rionegro, un equipo que no atraviesa su mejor momento en el torneo. Bajo la dirección de David González, el conjunto 'escarlata' buscará defender su primer lugar en la tabla y ampliar la diferencia sobre sus perseguidores.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con lo informado por 90 Minutos, el presente del América de Cali es positivo. El equipo viene de conseguir un empate 1-1 como visitante frente al Deportes Tolima en Ibagué, lo que le permite acumular 23 puntos gracias a una campaña marcada por siete victorias, dos empates y solo una derrota. Sin embargo, el entrenador deberá generar ajustes tácticos ante la ausencia por lesión del extremo Jhon Murillo y la imposibilidad contractual de contar con Yhormar Hurtado. Esta situación otorga una oportunidad a Tomás Ángel en la zona de ataque, buscando mantener la productividad ofensiva que ha caracterizado al equipo en este semestre.

El contexto para Águilas Doradas no es alentador. Según el mismo medio, la escuadra dirigida por Flavio Robatto afronta una racha de cinco jornadas consecutivas sin ganar y se encuentra lejos de los primeros puestos, ocupando la decimotercera posición con 12 puntos. El último empate 2-2 ante Deportivo Pereira profundizó la preocupación entre la afición y los directivos, quienes ahora depositan sus esperanzas en la creatividad de Andrés Ricaurte y el liderazgo del capitán Frank Lozano para revertir la tendencia negativa y acercarse a la zona de clasificación.

El partido se llevará a cabo en medio de un ambiente tenso debido a los comentarios recientes sobre problemas en el pago de salarios a los futbolistas, tema sobre el cual el club ha tomado medidas para dar solución, tal como reseñó 90 Minutos. Este elemento suma presión a un duelo determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos dentro del campeonato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el presente de América de Cali en la Liga BetPlay Dimayor II-2026?

América de Cali atraviesa un momento favorable en la Liga BetPlay Dimayor II-2026, liderando la tabla con 23 unidades tras siete victorias, dos empates y una derrota, de acuerdo con 90 Minutos. El equipo busca mantener su racha positiva, aunque enfrentará el reto de superar bajas importantes en su plantilla.

¿Por qué Águilas Doradas enfrenta una crisis en la liga colombiana?

Águilas Doradas pasa por una crisis debido a que lleva cinco encuentros consecutivos sin lograr ganar, lo que los ha relegado a la casilla 13 con 12 puntos, según información de 90 Minutos. Las recientes alarmas por falta de resultados positivos han puesto en entredicho la continuidad de su director técnico y han complicado su avance en el torneo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z