Por: Noticiero 90 minutos

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La disputa económica entre Duván Vergara y América de Cali tomó relevancia luego de que el futbolista hiciera cambios en sus redes sociales, generando especulaciones en torno a su vínculo con el club vallecaucano. Como respuesta, tanto el jugador como la institución decidieron emitir comunicados oficiales para aclarar la situación: el origen del desacuerdo se encuentra en una deuda relacionada con su transferencia al Racing Club.

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En su pronunciamiento, Duván Vergara fue enfático al precisar que la eliminación de fotos institucionales respondía exclusivamente a un reclamo económico, y no a un distanciamiento sentimental con América de Cali. De acuerdo con su declaración, "mi amor, mi respeto y mi gratitud por América de Cali nunca han estado en discusión"; además, recalcó que su contrato con el club argentino sigue vigente. Sin embargo, Vergara lamentó públicamente que, después de un año de gestiones privadas, la deuda no haya sido saldada todavía. El jugador expresó: "duele que todavía exista un compromiso económico pendiente conmigo que no ha sido cumplido".

Según medios argentinos, América de Cali mantiene con Duván Vergara una deuda estimada entre los 175.000 y 210.000 dólares, correspondiente al 7 % del valor de su transferencia al Racing Club, realizada a mediados de 2025. En su comunicación final, el futbolista manifestó confianza en que la dificultad será resuelta pronto y aspiró a que la relación positiva entre las partes se restablezca públicamente.

La respuesta oficial de América de Cali llegó poco después. En el comunicado, la dirigencia admitió la existencia de la deuda y señaló: "Reconocemos que existe un compromiso económico pendiente con el jugador... y en ningún momento hemos pretendido desconocerlo". El club explicó que el pago debía efectuarse antes del 15 de agosto de 2026, pero presentaron dos razones para justificar el retraso: primero, daños en su infraestructura tras un terremoto en Cali, ocurrido días antes del vencimiento; y segundo, la falta de liquidez internacional, dado que aún no han recibido los fondos de Racing Club y se hallan en un cruce de cuentas relacionado, además, con la transferencia del jugador Juan Fernando Quintero.

En esta controversia, emergen las tensiones típicas entre los derechos laborales de los futbolistas y las complicaciones administrativas de los clubes. Tanto Vergara como América de Cali han mostrado disposición para resolver el conflicto y han hecho público su deseo de preservar una relación de respeto mutuo. Esta noticia continúa en desarrollo, mientras las dos partes buscan una solución definitiva.

¿Por qué América de Cali no ha pagado la deuda a Duván Vergara?

De acuerdo con el comunicado oficial de América de Cali, el retraso en el pago a Duván Vergara se debe a dos causas principales: los daños de infraestructura causados por un terremoto en Cali, que afectó las operaciones del club, y la falta de liquidez internacional, ya que aún no han recibido el dinero de Racing Club y se está realizando un cruce de cuentas vinculado también a la transferencia de Juan Fernando Quintero.

¿Cuánto le debe América de Cali a Duván Vergara por su transferencia?

Según la información reflejada por medios argentinos, América de Cali tiene una deuda con Duván Vergara cuya suma oscila entre 175.000 y 210.000 dólares, equivalente al 7 % del valor de su traspaso al Racing Club en 2025.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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