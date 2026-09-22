Por: Caracol TV

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América de Cali emitió un comunicado en respuesta a las afirmaciones públicas hechas por Duván Vergara, actual deportista de Racing de Avellaneda, quien denunció que el equipo vallecaucano mantiene una deuda económica con él desde hace más de un año. En sus declaraciones, Vergara expuso que, tras su salida a Racing Club, persiste un compromiso financiero del América que aún no ha sido saldado. El club, por su parte, reconoció la existencia de este pendiente, pero matizó la situación y dio su perspectiva para intentar esclarecer el problema ante la opinión pública, según información publicada por Noticias Caracol.

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El comunicado oficial de América de Cali señala que, aunque es cierto que existe una deuda con el futbolista, esta se originó directamente tras su transferencia al Racing Club argentino. "Reconocemos que existe un compromiso económico pendiente con el jugador, derivado de su transferencia a Racing Club, y en ningún momento hemos pretendido desconocerlo", afirmó la institución, buscando dejar claro que la intención del club nunca fue evadir su responsabilidad.

En cuanto a los términos de pago, América de Cali detalló que, aunque el plazo para cumplir la obligación había sido extendido hasta el 15 de agosto de 2026, la situación se complicó por un factor externo: el terremoto que impactó recientemente a la ciudad de Cali. Según la entidad, este evento natural dañó la infraestructura y afectó profundamente la operación del club, especialmente sus ingresos derivados de la venta de entradas para los partidos, lo que dificultó la cancelación de la deuda.

Uno de los puntos polémicos es la versión sobre el traspaso del jugador al fútbol argentino. Mientras Vergara aseguró que siempre buscó priorizar los intereses económicos de América de Cali al salir del club, la institución aclaró que no recibió recursos derivados de su transferencia a Racing Club. Este detalle resulta fundamental en la discusión, ya que influiría directamente en la capacidad del equipo para honrar los compromisos pendientes con el futbolista.

Adicionalmente, según América de Cali, las conversaciones para resolver estas obligaciones llevan más de nueve meses en curso, tiempo en el que ambas partes han gestionado distintas alternativas, incluso en el marco de negociaciones que involucran a otro futbolista muy reconocido, Juan Fernando Quintero.

Finalmente, el club resaltó la importancia de Vergara en su historia reciente y reiteró la relación de respeto y cercanía construida a lo largo de los años con el jugador. América insistió en que Vergara es un futbolista especial para la institución, y destacó el acompañamiento brindado en momentos claves de la carrera del deportista.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la deuda de América de Cali con Duván Vergara?

La deuda que América de Cali tiene con Duván Vergara se relaciona directamente con su transferencia al Racing Club de Argentina. Según el club vallecaucano, el compromiso económico quedó pendiente tras ese movimiento y, aunque reconocen la obligación, aseguran que no recibieron recursos por la transacción, complicando su pago.

¿Qué impacto tuvo el terremoto de Cali en la situación financiera de América de Cali?

El club explicó que el reciente terremoto en Cali tuvo consecuencias directas sobre su infraestructura y alteró la operación cotidiana, afectando particularmente los ingresos derivados de la asistencia a los partidos. Estos daños repercutieron en el cumplimiento de las obligaciones económicas, incluido el pago a Vergara.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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