Por: Caracol TV

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En Bogotá, la central de abastecimiento de Paloquemao se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro más concurridos para quienes buscan mercados frescos y elementos para el hogar. Este lugar es reconocido, entre otras cosas, por su sector de flores, que cautiva a diario a habitantes y visitantes que recorren cada puesto en busca de ramos y arreglos ideales para regalar o ambientar espacios. De acuerdo con Noticias Caracol, este flujo de compradores se intensifica todavía más durante fechas especiales como este fin de semana, ya que en septiembre se celebra en Colombia el tradicional Día del Amor y la Amistad. Así, la venta de flores, en particular las amarillas, cobra una relevancia especial, pues la atención se enfoca en buscarlas para expresar afecto y gratitud hacia seres queridos, de acuerdo con el reporte de Noticias Caracol.

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En este contexto, el periodista Edward Porras, conocido popularmente como el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, visitó la plaza de Paloquemao para captar el ambiente único que se vive en estas fechas. Durante su recorrido por los pasillos repletos de compradores, Porras quiso dar voz a uno de los personajes más singulares del lugar: el 'señor de la banderita', quien es conocido por transitar constantemente los espacios más emblemáticos del centro de Bogotá. Según el informe presentado, este hombre aprovechó el micrófono del noticiero para enviar un saludo lleno de sentimiento a su madre, quien vive en Ciudad Roma, una zona ubicada en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Con palabras sinceras y ante las cámaras, el 'señor de la banderita' expresó: "Un cordial saludo a mi querida mamá. Que la adoro con todo mi corazón, en Ciudad Roma, localidad de Kennedy". No conforme con este mensaje, también extendió su saludo hacia su familia en Antioquia, recordando a su tía Marta, quien reside en la zona de Altos del Calvario, en el municipio de Santuario. Este episodio, divulgado por Noticias Caracol y reportado por la periodista Ángela Urrea Parra, muestra cómo un espacio público y comercial, además de facilitar el intercambio de productos, se convierte en escenario de afectos y manifestaciones espontáneas de cariño en días emblemáticos como Amor y Amistad.

¿Por qué la plaza de Paloquemao es tan importante en las celebraciones de Amor y Amistad en Bogotá?

La plaza de Paloquemao se vuelve especialmente relevante en fechas como Amor y Amistad, pues su sector de flores atrae a un gran número de personas que buscan obsequios simbólicos para sus seres queridos. Según Noticias Caracol, la demanda de flores, en especial las amarillas, aumenta notoriamente durante esta festividad, posicionando a la plaza como epicentro de estas celebraciones.

¿Quién es el 'señor de la banderita' mencionado en el reporte de Noticias Caracol?

El 'señor de la banderita' es una figura reconocida por quienes frecuentan las plazas y corredores del centro de Bogotá. De acuerdo con el reporte de Noticias Caracol, este hombre suele recorrer estos lugares y, en la reciente jornada, aprovechó la visita del Ojo de la Noche para enviar un saludo emotivo tanto a su madre en Bogotá como a su tía en Antioquia, mostrando la dimensión social y humana que puede tener un espacio público como Paloquemao.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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