Por: Caracol TV

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Una grave emergencia se presentó en la noche del viernes 18 de septiembre en el barrio La Isla, localizado en Bocas de Satinga, cabecera municipal de Olaya Herrera, Nariño. De acuerdo con la información preliminar difundida por Noticias Caracol y la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres Departamental, un incendio de grandes proporciones afectó gravemente a la comunidad, destruyendo 12 viviendas y causando averías en otras seis, lo que eleva el número total de inmuebles afectados a al menos 18. Las llamas, que consumieron las estructuras de una y dos plantas, obligaron a una rápida reacción de los organismos de socorro que trabajaron durante horas para controlar la situación y resguardar la integridad de los habitantes.

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Las imágenes emitidas sobre la emergencia dan cuenta de la magnitud del fuego: una extensa llamarada avanzó sobre varias casas del sector, mientras densas columnas de humo se extendieron sobre el área afectada, dejando a numerosas familias damnificadas y evidenciando el impacto devastador en la zona. Según el balance provisional proporcionado por la entidad encargada de la gestión del riesgo, al menos 12 casas fueron destruidas por completo y seis presentan daños importantes. No obstante, las autoridades advirtieron que esta cifra podría cambiar una vez culminen las evaluaciones en el sitio.

El informe preliminar apunta a que la causa del incendio estaría relacionada con un cortocircuito, aunque esta información aún debe ser confirmada mediante investigaciones oficiales. Mientras tanto, los organismos de socorro permanecen presentes en el lugar, adelantando labores de atención y evaluación, y se espera que hacia las 8:00 de la mañana se entregue un reporte más detallado.

Además de los daños materiales, dos mujeres que sufrieron desmayos durante la emergencia recibieron atención médica en la ESE Camilo Hurtado. Hasta el momento, la información oficial indica que no hay más personas lesionadas confirmadas, aunque medios locales mencionan que una persona habría sido trasladada a un centro de salud, dato que aún no ha sido verificado.

La comunidad de Bocas de Satinga, en Olaya Herrera, sigue a la espera de informes oficiales que precisen la cifra de afectados y las causas exactas detrás de este lamentable hecho, mientras los organismos competentes continúan trabajando para restablecer la normalidad.

¿Cuántas viviendas fueron destruidas por el incendio en Olaya Herrera, Nariño?

Según el reporte preliminar de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres Departamental, el incendio destruyó 12 viviendas y causó daños en otras seis, sumando al menos 18 inmuebles afectados en el barrio La Isla, localizado en Bocas de Satinga, Olaya Herrera, Nariño.

¿Cuál sería la causa del incendio en el barrio La Isla de Olaya Herrera?

La información inicial entregada por la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres Departamental señala como posible causa un cortocircuito, aunque esta hipótesis corresponde a datos preliminares y será confirmada o descartada por las autoridades tras investigaciones más detalladas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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